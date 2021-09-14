ЦСКА подписал контракт с Котковым. Ранее «Сан-Хосе» выставлял форварда на драфт отказов
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ЦСКА подписал контракт с нападающим Владиславом Котковым, сообщается на официальном сайте армейцев.
Двустороннее соглашение рассчитано на два года.
Котков — воспитанник хоккейной школы ЦСКА. В сезоне-2016/2017 он провёл 20 матчей в МХЛ за «Красную Армию», а также сыграл за молодёжную сборную России на Мировом кубке вызова, с которой занял третье место.
Следующие четыре года Владислав выступал в Северной Америке. В главной юниорской лиге Квебека он сыграл в 208 матчах, набрав 180 (87+93) очков. Также на его счету две встречи в составе выступающего в Американской хоккейной лиге фарм-клуба «Сан-Хосе Шаркс».
Напомним, 11 сентября «Сан-Хосе Шаркс» поместил российского нападающего Владислава Коткова на драфт отказов с целью расторжения контракта.
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