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Ласьков рассказал, что «Металлург» предлагал Сергею Фёдорову место в тренерском штабе

Ласьков рассказал, что «Металлург» предлагал Сергею Фёдорову место в тренерском штабе
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Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о том, что клуб предлагал нынешнему тренеру ЦСКА Сергею Фёдорову войти в тренерский штаб «Магнитки».

«Разговаривали ли с Мозякиным о вхождении в тренерский штаб? Мы в общении, можно так сказать. Когда человек посвятил спорту столько лет и приходит такое решение, его надо переварить. Одно дело, когда уходишь из-за травмы, карьера встала, и то это тяжело. А когда просто заканчивает по возрасту… Это тяжело. Поэтому Сергею надо дать принять решение. Сергей Фёдоров ведь не сразу стал тренером. Хотя, когда он играл в «Металлурге», ему было предложение. Но вот сколько прошло времени, и он только к этому пришёл», – передаёт слова Ласькова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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