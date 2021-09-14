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Слепышев забил «Барысу» с острого угла с неудобной руки, эффектно подработав шайбу коньком

Слепышев забил «Барысу» с острого угла с неудобной руки, эффектно подработав шайбу коньком
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московский ЦСКА встречается с нур-султанским «Барысом». Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации. После второго периода счёт 2:1 в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

На 13-й минуте Лукас Валльмарк постарался выиграть вбрасывание в чужой зоне, но шайба отскочила к игрокам казахстанской команды. Игроки «Барыса» попытались выбросить снаряд из своей зоны, однако попали в Матвея Гуськова. Шайбу подхватил Антон Слепышев. Нападающий эффектно подработал её коньком и нанёс бросок с острого угла и с неудобной руки — Никита Бояркин не смог спасти свою команду.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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