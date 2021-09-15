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Сможет ли Вадим Шипачёв стать лучшим бомбардиром в истории КХЛ?

Сможет ли Вадим Шипачёв стать лучшим бомбардиром в истории КХЛ?
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Вчера, 14 сентября, капитан и нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв стал вторым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги, кому удалось набрать 750 очков в матчах КХЛ.

Во встрече с «Адмиралом» (5:3) форвард ассистировал партнёру и набрал 750-е очко в лиге. Всего в нынешнем сезоне у 34-летнего форварда 5 проведённых матчей (с учётом игры с «Адмиралом»), в которых он набрал 11 (6+5) результативных баллов.

Первое место в списке игроков по очкам занимает Сергей Мозякин, который в итоге набрал 928 результативных баллов, выступая за «Атлант» и магнитогорский «Металлург».

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли Вадим Шипачёв стать лучшим бомбардиром в истории КХЛ?»

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