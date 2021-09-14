Вадим Шипачёв побил рекорд Сергея Мозякина по голевым передачам в КХЛ

Капитан и нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв побил рекорд Сергея Мозякина по голевым передачам в Континентальной хоккейной лиге.



В эти минуты бело-голубые проводят матч регулярного чемпионата с «Адмиралом». В третьем периоде гости ведут со счётом 3:2. Третью шайбу в ворота владивостокского клуба забросил Дмитрий Рашевский на 51-й минуте встречи. Ему ассистировал Вадим Шипачёв, для которого этот пас стал вторым за игру.



Таким образом, он обогнал Мозякина по количеству результативных передач за историю лиги. На счету Шипачёва 510 пасов. Мозякин имеет 509 передач. Далее расположились Александр Радулов (388), Данис Зарипов (382) и Линус Умарк (305).



Мозякин продолжает занимать первое место в списке игроков по набранным очкам, за карьеру набрав 928 результативных баллов.