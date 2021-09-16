Чебыкин забил шесть голов в шести матчах, до этого сезона он лишь однажды отличался в КХЛ
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В Новосибирске продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и московским «Динамо». К 12-й минуте второго периода гости ведут со счётом 3:0.
На 26-й минуте третью шайбу в ворота хозяев отправил нападающий бело-голубых Николай Чебыкин. Защитник «Сибири» Никита Ефремов упал у правого борта, Чебыкин подобрал шайбу, подобравшись к воротам и бросив под щитками Харри Сятери.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что Чебыкин забил шесть голов в шести матчах регулярного чемпионата-2021/2022. До этого сезона он лишь однажды отличился в матчах Континентальной хоккейной лиги, выступая также за московское «Динамо» в розыгрыше-2016/2017.
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