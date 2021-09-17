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«Авангард» прервал серию из трёх поражений, обыграв в гостях «Автомобилист»

«Авангард» прервал серию из трёх поражений, обыграв в гостях «Автомобилист»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2021, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Толчинский (Найт, Якупов) – 16:38' (5x4)   0:2 Прохоркин (Толчинский, Покка) – 21:24' (5x5)   1:2 Мэйсек (Принс) – 44:49' (5x5)   1:3 Телегин (Прохоркин, Грицюк) – 54:40' (5x4)

На 17-й минуте Сергей Толчинский, реализовав численное большинство, вывел «Авангард» вперёд. Очки за результативные передачи получили Корбан Найт и Наиль Якупов. На старте второго периода Николай Прохоркин увеличил преимущество «ястребов». На 45-й минуте Брукс Мэйсек отыграл одну шайбу. На 55-й минуте Иван Телегин забил третий гол в ворота Дмитрия Шикина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 21 сентября в Москве сыграет со «Спартаком». «Автомобилист» 19 сентября в Екатеринбурге примет столичный ЦСКА.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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