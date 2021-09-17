«Авангард» прервал серию из трёх поражений, обыграв в гостях «Автомобилист»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли.

На 17-й минуте Сергей Толчинский, реализовав численное большинство, вывел «Авангард» вперёд. Очки за результативные передачи получили Корбан Найт и Наиль Якупов. На старте второго периода Николай Прохоркин увеличил преимущество «ястребов». На 45-й минуте Брукс Мэйсек отыграл одну шайбу. На 55-й минуте Иван Телегин забил третий гол в ворота Дмитрия Шикина.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 21 сентября в Москве сыграет со «Спартаком». «Автомобилист» 19 сентября в Екатеринбурге примет столичный ЦСКА.