Стал известен состав магнитогорского «Металлурга» на гостевой матч с «Амуром»

Стал известен состав магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Встреча состоится в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 10:00 по московскому времени.



«Металлург» Мг:



Олкинуора (Кошечкин);

Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Кошелев;

Маклюков — Хультстрём, Коростелёв — Зернов — Карпов;

Пашнин — Минулин, Лайпсик — Майе — Голдобин;

Николаев, Никонцев — Неколенко — Акользин; Юров.

Напомним, в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 7:4 (2:2, 3:2, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.