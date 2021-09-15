Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» уверенно обыграл «Авангард», забросив семь шайб

«Металлург» уверенно обыграл «Авангард», забросив семь шайб
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 7:4 (2:2, 3:2, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2021, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
7 : 4
Авангард
Омск
0:1 Телегин (Готовец) – 01:01' (5x5)   1:1 Карри (Пашнин, Майе) – 11:19' (5x5)   1:2 Цегларик (Толчинский, Шарипзянов) – 17:11' (5x5)   2:2 Коростелёв (Хультстрём, Голдобин) – 19:44' (5x4)   2:3 Найт (Цегларик, Каски) – 31:32' (5x4)   3:3 Кошелев (Земчёнок) – 32:20' (5x5)   3:4 Береглазов (Телегин) – 34:51' (5x5)   4:4 Никонцев (Неколенко, Голдобин) – 36:02' (5x5)   5:4 Чибисов (Зернов, Лайпсик) – 39:54' (5x4)   6:4 Карпов (Майе, Голдобин) – 49:18' (5x4)   7:4 Голдобин (Майе, Лайпсик) – 57:05' (5x5)

На 2-й минуте Иван Телегин с передачи Кирилла Готовца вывел омичей вперёд. На 12-й минуте Джош Карри сравнял счёт. К концу первого периода команды ещё раз обменялись голами: на шайбу Петера Цегларика ответил Никита Коростелёв.

За вторую половину второго игрового отрезка команды забросили пять шайб. Сначала на 32-й минуте Корбан Найт вывел «Авангард» вперёд. Через 48 секунд Семён Кошелев с передачи Артёма Земчёнка сравнял счёт. Ещё через две минуты 31 секунду Алексей Береглазов в четвёртый раз в матче вывел омичей вперёд. Спустя минуту 11 секунд Анатолий Никонцев вновь восстановил равенство в счёте. Наконец, за шесть секунд до конца второго периода Андрей Чибисов впервые в матче вывел «Металлург» вперёд — 5:4.

На 50-й минуте Максим Карпов забил шестой гол в ворота Шимона Грубеца. На 58-й минуте ещё одну шайбу забросил Николай Голдобин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 18 сентября в Хабаровске сыграет с местным «Амуром». «Авангард» 17 сентября в Екатеринбурге встретится с «Автомобилистом».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021