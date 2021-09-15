«Металлург» уверенно обыграл «Авангард», забросив семь шайб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 7:4 (2:2, 3:2, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
На 2-й минуте Иван Телегин с передачи Кирилла Готовца вывел омичей вперёд. На 12-й минуте Джош Карри сравнял счёт. К концу первого периода команды ещё раз обменялись голами: на шайбу Петера Цегларика ответил Никита Коростелёв.
За вторую половину второго игрового отрезка команды забросили пять шайб. Сначала на 32-й минуте Корбан Найт вывел «Авангард» вперёд. Через 48 секунд Семён Кошелев с передачи Артёма Земчёнка сравнял счёт. Ещё через две минуты 31 секунду Алексей Береглазов в четвёртый раз в матче вывел омичей вперёд. Спустя минуту 11 секунд Анатолий Никонцев вновь восстановил равенство в счёте. Наконец, за шесть секунд до конца второго периода Андрей Чибисов впервые в матче вывел «Металлург» вперёд — 5:4.
На 50-й минуте Максим Карпов забил шестой гол в ворота Шимона Грубеца. На 58-й минуте ещё одну шайбу забросил Николай Голдобин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 18 сентября в Хабаровске сыграет с местным «Амуром». «Авангард» 17 сентября в Екатеринбурге встретится с «Автомобилистом».
- 15 сентября 2021
-
20:51
-
20:12
-
20:00
-
19:59
-
19:33
-
19:15
-
19:00
-
18:48
-
18:35
-
18:07
-
17:48
-
17:38
-
17:13
-
17:00
-
16:43
-
16:09
-
15:46
-
15:15
-
15:14
-
15:08
-
14:45
-
14:22
-
14:16
-
14:15
-
14:04
-
13:45
-
13:44
-
13:35
-
13:18
-
13:00
-
12:02
-
11:38
-
11:06
-
10:24
-
10:07