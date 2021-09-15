«Металлург» уверенно обыграл «Авангард», забросив семь шайб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 7:4 (2:2, 3:2, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 2-й минуте Иван Телегин с передачи Кирилла Готовца вывел омичей вперёд. На 12-й минуте Джош Карри сравнял счёт. К концу первого периода команды ещё раз обменялись голами: на шайбу Петера Цегларика ответил Никита Коростелёв.

За вторую половину второго игрового отрезка команды забросили пять шайб. Сначала на 32-й минуте Корбан Найт вывел «Авангард» вперёд. Через 48 секунд Семён Кошелев с передачи Артёма Земчёнка сравнял счёт. Ещё через две минуты 31 секунду Алексей Береглазов в четвёртый раз в матче вывел омичей вперёд. Спустя минуту 11 секунд Анатолий Никонцев вновь восстановил равенство в счёте. Наконец, за шесть секунд до конца второго периода Андрей Чибисов впервые в матче вывел «Металлург» вперёд — 5:4.

На 50-й минуте Максим Карпов забил шестой гол в ворота Шимона Грубеца. На 58-й минуте ещё одну шайбу забросил Николай Голдобин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 18 сентября в Хабаровске сыграет с местным «Амуром». «Авангард» 17 сентября в Екатеринбурге встретится с «Автомобилистом».