Подколзин: в КХЛ были неприятные моменты, но у меня нет ни к кому претензий

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин поделился мнением о первом времени в составе команды НХЛ, а также об отъезде из КХЛ.

«Я сильно вырос за последние три года. Готов быть здесь и начать карьеру в НХЛ. Цель на лагерь развития — попасть в состав, хорошо себя показать, вот и всё. Не волнуюсь из-за того, что попал в новую команду, страну и культуру. Нормально адаптируюсь, пытаюсь со всеми разговаривать на своём корявом английском. Потихоньку получается. Нормально всё! Я всё понимаю и разговариваю тоже нормально, только для интервью на английском ещё надо немного поработать над языком. Как начнётся тренинг-кэмп, у меня будет учитель, чтобы поправить английский. Жена здесь, она счастлива.

Ничего не думаю по поводу давления в КХЛ. Давление, не давление… Может, были какие-то неприятные моменты, но если брать в общем, я рад, что провёл эти два года в КХЛ, в хорошей системе, команде, которая давала мне играть и развиваться. У меня претензий ни к кому нет. Лично для меня важный был плей-офф в том году в плане уверенности. Достаточно хорошо его провёл для себя и уже с другим настроением подписывал контракт здесь.

Первые впечатления об игроках «Ванкувера»? Очень высокий уровень. Когда я начал с ними кататься, сразу это почувствовал. Вне льда это очень хорошие ребята, с ними можно поговорить, они всегда готовы к диалогу, готовы тебе помочь. Город мне никто не показывал, я тут уже был два раза, ходил в центр. Думаю, ещё всё впереди.

Следил за «Ванкувером» с того времени, как меня задрафтовали. И за игроками, и за игрой в целом. С Хёгландером мы вместе драфтовались, потом играли друг против друга на МЧМ. Поддерживаем связь, ходили на ужин недавно, пытались по-английски друг с другом разговаривать», — приводит слова Подколзина официальный сайт «Кэнакс».