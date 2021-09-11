Капитан «Ванкувера»: Подколзин выглядит как мужик, а не как юниор. Мастеровитый игрок

Капитан «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват поделился впечатлениями от тренировок с нападающим команды Василием Подколзиным. 20-летний россиянин подписал контракт с клубом НХЛ в мае.
«Он смотрится отлично. Конечно, ещё очень рано, но уже сейчас видно, что это мастеровитый игрок, у него прекрасное катание, он умело читает игровые ситуации. Подколзин сильный и зрелый. Он выглядит как мужик, а не как юниор. У него хорошо получается тренироваться, и будет очень интересно посмотреть на то, как он смотрится в матчах», — цитирует Хорвата официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в 2019 году Подколзин был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим 10-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс».
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард выступал за петербургский СКА. Он провёл 35 игр в регулярном чемпионате и набрал 11 очков: забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности игрока составил «+6». В плей-офф у нападающего 16 игр, в которых он также набрал 11 очков (6+5). Показатель полезности игрока в плей-офф составил «+2».
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