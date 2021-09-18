Курдин: если «Торонто» будет делать из Гусева разрушителя, можно и не начинать. Бесполезно

Геннадий Курдин, первый тренер Никиты Гусева, прокомментировал переход своего воспитанника в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Мы недавно общались с Никитой. Он сказал мне, что хочет продолжить карьеру в НХЛ. От меня никаких советов не было — он взрослый человек, который самостоятельно принимает решения. Пускай пробует.

Эмоций от подписания пробного контракта с «Торонто» пока нет. Будем радоваться, когда подпишет полноценный: пробный на то и пробный.

В «Торонто» сильнейшая конкуренция: мне самому интересно, как в команде собираются использовать Гусева. Если будут брать конкретно на большинство и созидательную игру, то всё получится, даже не сомневаюсь. Если же из Никиты опять начнут делать разрушителя, то даже начинать не стоит. Бесполезно», — сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.