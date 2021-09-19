Тренер «Тороса»: нам вообще пофиг, «Кузня» или «Югра». Знаю, что моя команда — лучшая

Главный тренер «Тороса» Равиль Хайдаров прокомментировал победу над новокузнецким «Металлургом» в матче регулярного чемпионата ВХЛ (3:2).



«Выработали план, сделали анализ по ошибкам, просто красавцы. Мы сильнее просто и всё.



«Торос» – первая команда в сезоне, которая победила в гостях «Металлург»? Да нам вообще пофиг, что Новокузнецк, что «Югра». Я знаю, что моя команда – лучшая. Мы идём дальше. За Кубком идём», – сказал Хайруллин в послематчевом интервью YouTube-каналу «Металлурга».

Напомним, что «Металлург» провёл шесть матчей в текущем сезоне ВХЛ, три из которых дома. На родном льду «Кузня» обыграла «Нефтяник» (4:0) и «Молот» (3:2), но уступила «Торосу» (2:3).

«Торос» сыграл в пяти матчах в текущем чемпионате и одержал три победы: над «Ростовом» (3:0), «Тамбовом» (4:1) и «Металлургом» (3:2).