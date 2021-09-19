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Кожевников: с детьми судить пьяным — просто кошмар. Если человек больной, то надо лечиться

Кожевников: с детьми судить пьяным — просто кошмар. Если человек больной, то надо лечиться
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал инцидент с пьяным судьёй на детском турнире.

«Это позорище. Надо разбираться с судейством и делать выводы. С детьми судить пьяным — это просто кошмар. Такого быть не должно. Это дискредитирует наш хоккей. Надо однозначно выгонять за такие поступки. Если человек больной, то ему надо лечиться. Если он делал это в сознании, то, естественно, его надо убирать и пожизненно не допускать до льда. Уровень судейства в России средненький, много спорных вопросов. Такого мастерства, как в НХЛ, у нас нет.

На Западе немного другая система в детском хоккее. Там такое сразу пресекают, да и в принципе никто такого себе не позволяет. Детско-юношеский хоккей в России вроде бы неплохой сейчас. Конечно, последнее время ничего не выигрывали, но играют хорошо и всегда попадают в тройку лидеров. Стабильность есть, немного не хватает только психологии. Ребята растут хорошими. Единственное, что не радует, — они сразу уезжают», — приводит слова Кожевникова «Матч ТВ».

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