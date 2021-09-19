Пьяный судья на матче детских команд (видео). Смешная история с грустным концом

Арбитр падал, врезался в бортик и выдержал на льду всего несколько минут. Больше судить он не будет.

Смешная история в детском хоккее – арбитр матча Кубка Москвы между «Спартак Спорттех» и «Академией Харламова» произвёл неизгладимое впечатление, явившись на игру в нетрезвом виде.

Нетрезвый судья

Его первый выход на лёд во время раскатки получился запоминающимся. Как только он ступил на лёд, у него стали разъезжаться коньки, но бортик помог удержать равновесие. Однако ненадолго – через несколько секунд он снова стал спотыкаться, его шатало, он не мог даже поднять шайбу! Судья подъехал к коллеге, проверил коньки, а затем удалился в подтрибунные помещения. Матч начался без него.

Второй выход судьи получился не менее зрелищным. Сделав пару неуверенных шагов, он рухнул на лёд как подкошенный. «Может, коньки не наточил сегодня или что с ним?» — удивился комментатор матча.

В трансляцию все действия этого судьи не попали – он работал по ближнему к камере бортику и часто выпадал из кадра. Однако и того, что засняла камера, хватило с лихвой – в следующий момент появления в кадре судья снова едва не упал, потом его «унесло» в бортик, а через пять минут после начала игры его наконец-то сняли с матча.

«По всей вероятности, судья был пьян. Больше он судить не будет»

В протоколе матча отмечены два арбитра – 20-летний Никита Бабинцев и 52-летний Игорь Светилов, однако выкрутасы на льду вытворяли не они. «Чемпионат» связался со Светиловым, который является главным специалистом по судейству Федерации хоккея Москвы, и прояснил ситуацию. Имени проштрафившегося арбитра он не назвал, но заверил, что в ФХМ он больше работать не будет.

«По всей вероятности, этот судья был пьян. Мне позвонили, я экстренно приехал, потому что всё могло закончиться не очень хорошо, ведь второй арбитр Никита Бабинцев — довольно молодой. Впервые за 20 лет я с таким столкнулся, коллектив у нас нормальный. Весь коллектив судей ФХМ находится в недоумении, как такое могло произойти.

Молодое поколение, мальчик остался без матери в раннем возрасте, возможно, эта ситуация отразилась на его воспитании. Имя этого судьи называть не буду, но больше он судить не будет. Он немного не рассчитал свои возможности, я с ним разговаривал, почему так произошло. Самое главное, невозможно было понять, что он в таком состоянии, пока он не вышел на лёд. У нас судит его брат, я с ним разговаривал. Он тоже не может понять, как такое произошло», — рассказал Светилов «Чемпионату».

История пусть и забавная, но конец у неё грустный. Молодой парень с непростой судьбой не может найти себя в этой жизни. Сначала закончил с хоккеем, теперь поставил крест на своей судейской карьере. И в последнем ему некого винить, кроме себя самого.