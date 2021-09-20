ХК ЦСКА поддержал армейских футболистов перед дерби со «Спартаком»

Хоккейный клуб ЦСКА выпустил видео, в котором поддержал армейских футболистов перед встречей с московским «Спартаком» в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня день дерби у ПФК ЦСКА! Мы желаем армейцам только победы! Будем за вас болеть, парни!» — написали в официальном «твиттере» клуба.

Публикация доступна в «твиттере» ХК ЦСКА.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Алексей Лунёв (Новосибирск). Резервный арбитр — Павел Шадыханов из Москвы.



«Спартак» набрал 10 очков в семи турах. Московский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА также набрал 10 очков. Но по дополнительным показателям армейцы уступают сопернику, поэтому они занимают 9-е место в турнирной таблице.