Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ХК ЦСКА поддержал армейских футболистов перед дерби со «Спартаком»

ХК ЦСКА поддержал армейских футболистов перед дерби со «Спартаком»
Комментарии

Хоккейный клуб ЦСКА выпустил видео, в котором поддержал армейских футболистов перед встречей с московским «Спартаком» в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня день дерби у ПФК ЦСКА! Мы желаем армейцам только победы! Будем за вас болеть, парни!» — написали в официальном «твиттере» клуба.

Публикация доступна в «твиттере» ХК ЦСКА.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Алексей Лунёв (Новосибирск). Резервный арбитр — Павел Шадыханов из Москвы.

«Спартак» набрал 10 очков в семи турах. Московский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА также набрал 10 очков. Но по дополнительным показателям армейцы уступают сопернику, поэтому они занимают 9-е место в турнирной таблице.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021