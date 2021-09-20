Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ФХМ пожизненно дисквалифицировала арбитра, судившего детский турнир в нетрезвом состоянии

ФХМ пожизненно дисквалифицировала арбитра, судившего детский турнир в нетрезвом состоянии
Комментарии

Федерация хоккея Москвы выступила с заявлением по поводу инцидента, произошедшего с судьёй в матче Кубка города Москвы среди команд 2011 года рождения.

«Сегодня состоялось совещание Спортивно-дисциплинарного комитета и заседание Региональной коллеги судей Москвы в связи с произошедшем на матче Кубков г. Москвы 2011 года рождения между командами «Спартак Спорттех» – «Академия Харламова»

По итогам совещаний было принято решение пожизненно дисквалифицировать судью Емельяна Майорова от обслуживания всех официальных матчей, проводимых Федерацией хоккея Москвы», — говорится в заявлении федерации.

Напомним, нетрезвый судья не мог удержать равновесие во время работы на матче «Академия Харламова» – «Спартак-Спорттех». Арбитр держался за бортик, чтобы не упасть, а когда наклонился за шайбой, то упал и прокатился по льду.

Новость по теме
Главный специалист по судейству ФХМ: боюсь, арбитр сейчас может накинуть на себя петлю
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021