ФХМ пожизненно дисквалифицировала арбитра, судившего детский турнир в нетрезвом состоянии

Федерация хоккея Москвы выступила с заявлением по поводу инцидента, произошедшего с судьёй в матче Кубка города Москвы среди команд 2011 года рождения.
«Сегодня состоялось совещание Спортивно-дисциплинарного комитета и заседание Региональной коллеги судей Москвы в связи с произошедшем на матче Кубков г. Москвы 2011 года рождения между командами «Спартак Спорттех» – «Академия Харламова»
По итогам совещаний было принято решение пожизненно дисквалифицировать судью Емельяна Майорова от обслуживания всех официальных матчей, проводимых Федерацией хоккея Москвы», — говорится в заявлении федерации.
Напомним, нетрезвый судья не мог удержать равновесие во время работы на матче «Академия Харламова» – «Спартак-Спорттех». Арбитр держался за бортик, чтобы не упасть, а когда наклонился за шайбой, то упал и прокатился по льду.
- 20 сентября 2021
-
13:30
-
13:23
-
13:14
-
13:00
-
12:56
-
12:44
-
12:05
-
11:52
-
10:54
-
10:32
-
10:16
-
10:09
-
09:11
-
08:14
-
04:50
- 19 сентября 2021
-
23:36
-
23:02
-
22:16
-
22:08
-
21:33
-
21:21
-
21:04
-
20:34
-
20:25
-
20:02
-
19:52
-
19:24
-
19:09
-
18:38
-
18:17
-
18:02
-
17:45
-
17:31
-
17:20
-
17:01