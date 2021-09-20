Занатта: «Куньлунь» играет в три звена, а для атакующих действий нужны силы

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Айван Занатта подвёл итоги встречи с «Сибирью» (0:1).



«В целом была неплохая игра для выездной. Мы действовали достаточно дисциплинированно с точки зрения игры вратаря и защитников. Всё было неплохо, но, конечно, в атаке много не хватало, в том числе реализации большинства. Соперники дали довольно много шансов разыграть лишнего. В этом нам нужно прибавлять.



Какая идеальная игра команды? В идеале было бы забивать в каждом матче по три и пропускать один гол. Вот нормальный вариант. Но тут, конечно, проблема в том, что, по сути, мы играем в три звена в основном. А для атакующих действий нужны силы, нужна энергия и вот её нам часто не хватает. Поначалу сил было больше, их хватало, а теперь с этим сложнее. Это фактор против нас.



Есть ли фактор усталости у Лазушина и можно ли ждать Смита в ближайшее время? Смит сейчас возвращается после травмы, полученной в матче с «Йокеритом». И в ближайшее время он выйдет на лёд, и это, конечно, поможет Лазушину. Потому что Лазушин играет здорово, выполняет огромный объём работы. И ему тоже не мешает отдохнуть», — передаёт слова Занатты корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.