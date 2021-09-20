Мартемьянов — об 1:0 с «Куньлунем»: это лучший результат, чем 8:0

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Куньлунем» (1:0).



«Всех с первой домашней победой. Благодарность нашим болельщикам, которые поддерживали нас в прошлом матче в концовке. Игра перешла немного в другое русло. Больше стали уделять внимания обороне. За это благодарен команде, нашему вратарю. Сегодня пластались пацаны. Конечно, реализация хромает на обе ноги. Но важный момент в этой победе, что даже единственную шайбу мы смогли сохранить. И отыграли в обороне очень стойко. Много блокированных бросков. Команда сегодня была заряжена результат сделать, а не показать красивый хоккей.



Что сказать об игре Кручинина? Алексей немножко застоялся, физические кондиции немножко подсдали. Потренировался хорошо, довольно-таки прилично для первого матча сыграл. И в общем-то связка стрельнула у нас, забили единственный гол. Он добавил не только креатива, но и силовой борьбы. Был неплох в отборе, отрабатывал назад. Мне понравилась его игра сегодня. Если так будет постоянно играть и работать над собой, то его место не будет подлежать какому-то сомнению. Я бы ещё отметил сегодня Николая Демидова. Он фактически был 20 дней без игровой практики. Всю неделю катался, рискнули, поставили в состав. Считаю, что он довольно-таки на хорошем уровне отыграл. Парни пока оправдывают доверие.



Было мало трафика перед Лазушиным? Требуем это в каждом матче. Там нужна смелость, отвага, если хотите туда лезть. Не все там выживают. Кое-кто готов в чистый хоккей играть, которого сейчас практически нет нигде. Мы все голы забиваем с мясом и требуем до конца. Когда будут здоровы все ребята, проблемы будут спадать.



Сможем ли увидеть в ближайшее время Красоткина? Сятери первые четыре матча через день провёл на хорошем уровне. И сейчас были такие паузы между играми, что он восстанавливается. Он у нас первый номер. Красоткин работает очень хорошо, всегда готов его подменить.



Пока Сятери. Почувствовали ли, что играли против мастеров в атаке сегодня? У них не только нападение, но и защитники атакующие почти все. Защитники очень много включаются в атаку. Но мы сумели правильно выстроить игру. И парни поняли, как надо играть. И единственная шайба – это дорогого стоит. Это лучший результат, чем 8:0», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.