Ведин — об 1:0 с «Куньлунем»: не очень хорошо начал сезон. Гол поможет играть лучше

Нападающий «Сибири» Антон Ведин прокомментировал победу в матче с «Куньлунем» (1:0).



«Хорошая командная игра. Очень важная победа, первая победа дома. Харри сыграл очень хорошо и, конечно, это очень важно для нас. Поможет ли гол чувствовать себя лучше? Конечно. Это поможет мне чувствовать себя более уверенно. Я не очень хорошо начал сезон, пропустил два первых матча. И этот гол должен помочь мне играть лучше.



Какой показалась КХЛ по первым матчам? Официальные матчи сложнее, чем предсезонка. На предсезонке был процесс обучения, процесс притирки. И там было важно выполнять то, что требуют тренеры. Сейчас нам нужен результат.



Насколько сейчас перестроился на игру в другом сочетании после предсезонки? Мы сыграли мало, действительно мало вместе. Но надеюсь, что мы будем прибавлять от матча к матчу. Сегодня было несколько очень хороших моментов», — передаёт слова Ведина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.