«Адамчук желает спокойной ночи». Защитник «Ак Барса» провёл жёсткий приём на сопернике

В эти минуты в Казани проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и подмосковным «Витязем». После второго периода счёт ничейный — 1:1.
Защитник хозяев Кирилл Адамчук применил жёсткий силовой приём против хоккеиста «Витязя» Кирилла Стеклова.
«Адамчук желает спокойной ночи», — говорится в сообщении в официальном твиттер-аккаунте «Ак Барса».
Первую шайбу в матче забросил Артур Бровкин на 3-й минуте, воспользовавшись передачей от Александра Бурмистрова. Ответный гол в составе «Витязя» забросил канадский нападающий гостей Даниэль Одетт, на 13-й минуте подхватив шайбу у своих ворот и проехав с ней через всю площадку.
«Ак Барс» занимает пятое место в Восточной конференции, «Витязь» расположился на 11-м месте Запада.
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