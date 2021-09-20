«Ак Барс» обыграл дома «Витязь», одержав пятую победу в сезоне

«Ак Барс» одержал победу в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над подмосковным «Витязем» со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Матч прошёл в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».



Счёт во встрече на 3-й минуте открыл форвард хозяев Артур Бровкин, воспользовавшись передачей от Александра Бурмистрова. На 13-й минуте ответную шайбу в составе «Витязя» забросил Даниэль Одетт, авторы результативного паса — Артём Бородкин и Микс Индрашис.



Победную шайбу на предпоследней минуте основного времени забросил форвард казанцев Кирилл Петров.

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«Витязь» потерпел седьмое поражение подряд, «Ак Барс» одержал пятую победу в сезоне.



В следующем матче казанский клуб сыграет с «Адмиралом». Встреча состоится в пятницу, 24 сентября, на «Татнефть-Арене». Стартовый свисток — в 19:00 мск. «Витязь» в среду, 22 сентября, в Ярославле сыграет с «Локомотивом». Начало — в 19:00 по московскому времени.