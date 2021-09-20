«Локомотив» ни разу в сезоне не смог выиграть два матча подряд

Ярославский «Локомотив» проиграл «Йокериту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 1:4.



Подопечные Андрея Скабелки потерпели пятое поражение в сезоне. Ярославцы не могут выиграть два матча подряд. Начав сезон с победы над рижским «Динамо» (3:2), «Локомотив» уступил СКА (3:4, бул.), минскому «Динамо» (3:4) и ЦСКА (1:3). Затем железнодорожники снова обыграли рижское «Динамо» (4:0), проиграли в следующей игре «Йокериту» (0:2) и следом обыграли «Торпедо» (4:3).



В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» находится на восьмом месте, набрав семь очков после восьми сыгранных встреч.



В следующей игре ярославцы встретятся с подмосковным «Витязем». Матч состоится в среду, 22 сентября, на «Арене-2000-Локомотив». Начало — в 19:00 мск.