«Локомотив» ни разу в сезоне не смог выиграть два матча подряд

Ярославский «Локомотив» проиграл «Йокериту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 1:4.
Подопечные Андрея Скабелки потерпели пятое поражение в сезоне. Ярославцы не могут выиграть два матча подряд. Начав сезон с победы над рижским «Динамо» (3:2), «Локомотив» уступил СКА (3:4, бул.), минскому «Динамо» (3:4) и ЦСКА (1:3). Затем железнодорожники снова обыграли рижское «Динамо» (4:0), проиграли в следующей игре «Йокериту» (0:2) и следом обыграли «Торпедо» (4:3).
В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» находится на восьмом месте, набрав семь очков после восьми сыгранных встреч.
В следующей игре ярославцы встретятся с подмосковным «Витязем». Матч состоится в среду, 22 сентября, на «Арене-2000-Локомотив». Начало — в 19:00 мск.
- 20 сентября 2021
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