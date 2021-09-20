Квартальнов — о победе над «Витязем»: вообще «рвём» всех подряд, да?

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Витязем» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Тяжёлая игра. Хорошо, что в прошлом матче пропустили ноль голов, а в этом – всего один. И забили чуть больше соперника – здорово, идём дальше.
«Ак Барс» одержал три победы подряд, насколько доволен качеством игры? Вообще «рвём» всех подряд, да? Но три победы есть три победы. Здорово, что стали меньше пропускать – мы играем по своей ситуации. И Тимур Билялов здорово играет на последнем рубеже.
Даниил Тарасов сыграл две минуты в третьем периоде? Мы играли в три звена, нужно было что-то менять в матче. Другие парни тоже чуть меньше играли, что сейчас говорить. Молодцы молодые ребята – и Адель Булатов сегодня здорово играл, и Артур Бровкин забил гол. Это хорошо, они получают свой шанс и стараются.
В нашем составе вообще всем нужно больше забивать. В прошлом сезоне два парня забили 56 голов – сейчас их нет. И пока, к сожалению, близко мы это не восполняем. Надеюсь, что будем лучше, и голы придут.
Самая больная тема – большинство. Мы очень много работаем, хотя мне не нравится это слово. Ведём теоретическую подготовку, разговариваем. У нас и большинства-то опять было не очень много, всего два в матче. Один раз поменяли спецбригады и всё, а хотелось бы побольше времени для розыгрыша.
Я согласен, что нам нужно что-то поменять, надо больше бросать. В первом большинстве ни одного броска – Кэмпфер мимо ворот бросил один раз. Может быть, нервозность сказывается или парни хотят красиво забить, но не получается. Работаем, терпим и, наверное, будем что-то менять.
Ринат Валиев не играет, у него какие-то проблемы? У него травма. Если бы он не проходил в состав, он играл бы в «Барсе», — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.
- 20 сентября 2021
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