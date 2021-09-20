Бабенко — об 1:2 с «Ак Барсом»: «Витязь» уже поддавливает ситуация с проигрышами
Поделиться
Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко поделился мнением об игре команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (1:2).
«В целом была тяжёлая игра. Изначально было понятно, что у нас не совсем хорошая ситуация с этими проигрышами. Уже ребят это стало немного поддавливать. Нет такой раскрепощённости и свободы. Играли более-менее неплохо, за исключением того, что ничего не получалось в большинстве. И эта ненужная ошибка в конце, которая стоила нам набранных очков», — приводит слова Бабенко официальный сайт «Ак Барса».
В следующем матче «Витязь» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдёт в среду, 22 сентября, на «Арене-2000-Локомотив». Начало — в 19:00 по московскому времени.
Комментарии
- 20 сентября 2021
-
23:52
-
23:19
-
23:10
-
23:04
-
22:48
-
22:42
-
22:31
-
22:26
-
22:08
-
21:50
-
21:31
-
21:20
-
21:05
-
20:50
-
20:42
-
20:33
-
20:26
-
20:18
-
19:45
-
19:37
-
19:31
-
19:18
-
19:05
-
18:50
-
18:34
-
18:15
-
17:49
-
17:36
-
17:00
-
16:43
-
16:37
-
16:25
-
15:48
-
15:30
-
14:58
Партнерский контент