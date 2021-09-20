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Бабенко — об 1:2 с «Ак Барсом»: «Витязь» уже поддавливает ситуация с проигрышами

Бабенко — об 1:2 с «Ак Барсом»: «Витязь» уже поддавливает ситуация с проигрышами
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Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко поделился мнением об игре команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (1:2).

«В целом была тяжёлая игра. Изначально было понятно, что у нас не совсем хорошая ситуация с этими проигрышами. Уже ребят это стало немного поддавливать. Нет такой раскрепощённости и свободы. Играли более-менее неплохо, за исключением того, что ничего не получалось в большинстве. И эта ненужная ошибка в конце, которая стоила нам набранных очков», — приводит слова Бабенко официальный сайт «Ак Барса».

В следующем матче «Витязь» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдёт в среду, 22 сентября, на «Арене-2000-Локомотив». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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