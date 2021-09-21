Давыдов: связка Тюркина и Кудашова дополняет друг друга, поэтому у «Динамо» такой старт

Бывший защитник московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о нынешнем сезоне бело-голубых.



«Да, родная команда радует, первая нота чемпионата прозвучала очень достойно. Но останавливаться на достигнутом нельзя — планку подняли высоко, болельщиков и ветеранов клуба порадовали, нужно идти только вперёд. С тем же результатом.



Мне понравилось, как начиналось лето, как уже в июне прошёл смотр молодых талантов, как новый тренер Алексей Кудашов формировал свою команду. Надо сказать, что клубу удалась и селекция — нашли новых партнёров Шипачёву в лице Галиева и Петунина, сцементировали оборону Войновым.



Ещё виден отличный баланс в руководящей связке Михаил Тюркин — Алексей Кудашов. Генеральный директор у нас деятельный, активный, нацелен на сохранение традиций клуба, на создание атмосферы. Главный тренер, наоборот, больше в тени, в своей хоккейной лаборатории. Эта связка хорошо друг друга дополняет, в том числе и поэтому у клуба такой старт, что даже придраться не к чему.



Что отметил в работе Кудашова? Для меня показательный момент в том, что, едва вернувшись из дальневосточного турне, главный тренер пошёл на матч МХЛ в Мытищах между «Динамо» и «Атлантом». В этом вижу внимательное отношение к молодёжи из системы клуба — как говорится, лучше один раз самому всё живьём увидеть, чем сто раз услышать отзывы коллег.



Поэтому меня не удивляет, что сезон КХЛ хорошо начали наши молодые хоккеисты. Они чувствуют, что в клубе им доверяют — и заявляют о себе.



В чем отличие нынешнего «Динамо» от прошлогоднего? Прежде всего — в атаке. Год назад нашим соперникам в первую очередь нужно было закрыть звено Шипачёва. Понятно, что это очень сложное задание, но иногда оно выполнялось, в том числе в плей-офф в серии со СКА.



Теперь угрозу представляет не только первая тройка, но и вторая, третья и даже четвёртая. Вот в чём главное отличие.



«Динамо» — главный фаворит в Западной конференции? Старт команде удался, но выводы делать рано. Надо оттачивать свою игру, прибавлять. Соперники в этом сезоне очень серьёзные и ровные — прежде всего армейские клубы, ЦСКА и СКА. Как только остановишься, конкуренты тебя обязательно догонят и даже перегонят. Поэтому пожелаю родному клубу только одного — прогресса в каждом матче», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.