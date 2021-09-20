Кто удивил, а чей провал закономерен. Большой разбор старта сезона КХЛ от Вайсфельда

Старт нового сезона КХЛ можно назвать успешным. Ярких матчей хватает, некоторые команды приятно удивляют, но и без откровенных провалов не обходится. Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд в эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым поделился своими впечатлениями от начала очередной регулярки, разобрав положительные и отрицательные стороны его участников.

«В мощном старте «Салавата» и «Динамо» целый комплекс причин»

— «Салават Юлаев» и московское «Динамо» выдали самый мощный старт в КХЛ. В чём причины такой прыти?

— Не бывает, что есть какая-то одна причина, тут целый комплекс. Главная — в обоих клубах сильно заиграли игроки, от которых этого не особо ожидали. Но люди вышли на ведущие роли, стали забивать. В свою очередь, лидеры как играли, так и играют. Но молодёжь им помогает, это хорошо.

— Кого выделите у юлаевцев?

— Уфу постоянно критиковали, что там играет только одно звено. Жаль, что получил травму Пименов, он смотрелся очень хорошо. Здорово играет образовавшаяся связка Шмелёв-Кадейкин, травмирован Амиров, но и от него будут ждать сильной игры. И ещё. На предсезонке критиковали Метсолу, но сейчас он играет на своём высоком уровне.

— А если обратить внимание на «Динамо»?

— Очень сильно смотрится Чебыкин, который реализовывает свои моменты. Проявляет себя Рашевский, стал стабильнее играть вратарь Бочаров.

— И, конечно, держит свой уровень Шипачёв.

— Звено Шипачёва, тройка Маннинена в «Салавате» — это те люди, к чьим лидерским качествам мы привыкли. Может, уфимская тройка пока играет не в полную силу, но в решающие моменты, как в недавней игре с минским «Динамо», она всё равно забрасывает и даёт результат.

— Спада «Салавату» и «Динамо» всё равно не избежать?

— Это объективные вещи, ведь спортивная форма носит волнообразный характер. Невозможно её поддерживать в идеальном состоянии весь год. Задача тренерского штаба — минимизировать продолжительность спадов.

«Магнитка» играет хорошо. Как раз на том уровне, который все от них ждут»

— Помимо уфимцев и москвичей, мощно начали сезон «Трактор» и «Металлург».

— Согласен. Меня позабавил эпизод, когда уральцы проиграли Уфе со счётом 2:7, а все сразу подняли панику. Дескать, всё пропало, что происходит? Да, случаются поражения с крупным счётом, но это хоккей, так бывает. «Магнитка» играет хорошо. Как раз на том уровне, который все от них ждут. Команда обладает большими ресурсами и имеет всё, чтобы бороться за трофей.

— Илья Воробьёв и Анвар Гатиятулин по праву считаются одними из лучших тренеров в КХЛ?

— Это опытные и сильные специалисты, поэтому нет ничего удивительного в том, что их команды находятся наверху турнирной таблицы.

Фото: photo.khl.ru

— Нахождение в лидирующей группе «Трактора» тоже закономерно?

— Считаю, что да. Они укрепили состав в межсезонье. Другой вопрос, что там опытные игроки, но серьёзного опыта борьбы за Кубок Гагарина у «Трактора», в отличие от той же «Магнитки», нет. Интересно посмотреть за игрой команды на более поздних стадиях.

«Резерв ЦСКА в Окулове, «Локомотив» критикуют по причине ставки на Шалунова и Буше»

— Как вам ЦСКА при Сергее Фёдорове у руля?

— Сложно охарактеризовать игру армейцев. На них свалилась уйма травм, надо проанализировать их характер. Когда случаются подобные вещи, сразу возникают вопросы к тренеру по физподготовке. Если, конечно, речь о суставах, мышцах, связках. Но у ЦСКА всё равно сильные игроки, они будут бороться за трофей. Важно, насколько быстро Фёдоров адаптируется к новой для себя роли. У него не было позитивного опыта работы тренером, но и негативного тоже не было.

— Зато у него есть непоколебимый авторитет.

— Он особенно важен, когда в команде много хоккеистов высокого уровня. Если ты пришёл в команду, которая будет бороться за попадание в плей-офф, то это мало чем поможет. А где собраны звёзды – да, это очень важно. Считаю, что замена Никитина на Фёдорова – это самая большая сенсация межсезонья.

— Из ЦСКА ушёл лидер нападения – Максим Шалунов. Но в «Локомотиве» он пока выглядит не очень…

— Ярославль попадает под критику в том числе по причине ставки на Шалунова и Буше. На старте они не показывали нужной игры, но это не значит, что до конца сезона они не оживут, тот же Буше в последних матчах сыграл прилично. Что касается ухода Шалунова из ЦСКА, то потеря лучшего бомбардира болезненна для любой команды, но не факт, что Максим сейчас не играл бы так же в ЦСКА.

— В чём резерв у москвичей?

— В том, что должен прибавить Окулов. Первую половину прошлого сезона Константин провёл фантастически, но на финальной стадии плей-офф что-то произошло. Потом случилась травма на чемпионате мира, старт нынешнего сезона тоже невыразительный.

— Андрею Скабелке в «Локомотиве» нужно больше доверять молодёжи?

— Важно понимать, что от молодёжи особых подвигов ждать не стоит. Если молодые ребята прогрессируют, то это хорошо. Весомый вклад в успех могут внести только уникальные люди. Всё-таки основная ответственность за результат лежит на опытных и высокооплачиваемых игроках. От них будет зависеть успех команды в сезоне.

«В «Ак Барсе» нет ни одного хоккеиста, который бы показывал свою лучшую игру»

— Почему на старте забуксовал «Ак Барс»?

— Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников сказал, что главная причина в том, что в Казани уволили чирлидерш (смеётся). А если серьёзно, то в командах-лидерах появились неожиданные герои вроде Чебыкина в «Динамо» или молодёжной тройки в Уфе. В свою очередь, в «Ак Барсе» все лидеры как-то просели.

— Вы имеете в виду Воронкова и его партнёров?

— В том числе. Воронков почти незаметен, Зарипов в возрасте и не всегда попадает в состав, поэтому не так ярко играет. В Казани на сегодняшний день нет ни одного хоккеиста, который бы показывал свою лучшую игру. В этой связи можно говорить о проблеме с подготовкой. Но, может, у казанцев такой план, что они ближе к апрелю начнут всех громить? Посмотрим.

— Явно не в лучшей форме находится и «Авангард».

— С одной стороны, у омичей постчемпионский синдром, от него никуда не деться. Но в селекции у них большой крен в сторону крупных и силовых хоккеистов. Не хочу сказать, что это плохо, но интересно, чем это закончится. Любые перекосы – это не совсем верный путь. Должен быть баланс, в «Авангарде» я его пока не вижу.

— Обновлённой команде Боба Хартли не хватает мастерства?

— Если называть вещи своими именами, то виден сильный перекос в сторону силы и физики. Тот же обмен Зернова на Прохоркина лишний раз это подтверждает. Это два сильных хоккеиста, но нынешнее направление «Авангарда» отлично характеризуется именно этой сделкой.

«СКА развивает молодёжь, но до какой степени и уровня они смогут её развить?»

— Уход голкипера Якуба Коваржа сильно ударит по «Автомобилисту»?

— Ситуация непростая. Вряд ли екатеринбуржцы сейчас найдут сильного иностранного вратаря в Европе или Северной Америке, который будет намного сильнее Шикина и Галкина. Если найдут – это будет круто. Галкин сейчас в хорошем возрасте. Если он будет много играть, то может дорасти до уровня первого номера. Шикин подвигов никогда не совершал.

— Нынешнее состояние команды как-то не впечатляет.

— Старт у них не слишком задался, но нет обречённости. Даже у ЦСКА вели со счётом 2:0, правда, в итоге проиграли в овертайме. Но на сегодняшний день я не вижу, чтобы «Автомобилист» реализовывал весь свой потенциал материальных ресурсов. То, что было в том году, повторяется в этом.

— Какую оценку дадите СКА при Валерии Брагине?

— У них очень много молодёжи в составе, это хорошо. То, что они выбрали линию по развитию молодых хоккеистов, является положительным моментом. Другое дело, что если ты хочешь добиться результата, то взрослые игроки всё равно должны находиться на ведущих ролях.

— С этим не поспоришь.

— Важно посмотреть, как сыграют опытные хоккеисты, в каком состоянии подойдут к плей-офф. Не зря же они подписали, например, Мэта Робинсона. Да, СКА развивает молодёжь, но до какой степени и уровня они смогут её развить? Надо ведь, чтобы люди всерьёз включились в борьбу за главный трофей.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Неопределённость с будущим молодого форварда Морозова мешает СКА?

— В каждой команде случаются подобные вещи. Желательно от них уходить, но никуда не деться. Как я понимаю, там проблема не в хоккее.

«Видна надежда, что «Спартак» будет бороться не только за попадание в плей-офф»

— Вам понравился старт обновлённого «Спартака»?

— Очевидно, что в нынешнем сезоне команда заиграла лучше, чем в прошлом. По крайней мере, никакой обречённости нет и видна надежда, что команда будет бороться не только за попадание в плей-офф, а замахнётся на более солидный результат.

— Состав стал более сбалансированным.

— Не вижу никаких неожиданностей. Если мы будем обсуждать комплектование, то всё достаточно логично. Скоро приедет новичок Виртанен, его подписание может сильно помочь. Мне кажется, что новые хоккеисты «Спартака» играют на том уровне, которого от них ожидали. В отличие, скажем, от Шалунова и Буше в Ярославле. Для «Спартака» сейчас результат хороший.

— Но у главного тренера Бориса Миронова минимум тренерского опыта. Это может стать проблемой?

— У него значительно больше опыта, чем у Сергея Фёдорова из ЦСКА. Миронов работал в «Красной Армии», был помощником главного тренера в КХЛ. Если он в итоге сделает какую-то очень крутую работу, то мы не сильно удивимся. Где он был раньше? Так у него просто не было возможности показать себя, а сейчас она есть.

— Почему проваливается «Сибирь»?

— Меня это очень удивляет. Команда здорово выглядела на предсезонке, затем случился слабый старт, началось большое количество травм. Опять же, нужно понять, какой характер они носят. Значит, есть проблемы с подготовкой. В последних матчах сибиряки меня прямо разочаровали, я, повторюсь, даже удивился. Мы привыкли, что «Сибирь» дома и на выезде – это две разные команды. Но посмотрите, как они недавно сыграли с Череповцом, проиграв на родном льду со счётом 2:4. Это поражение характеризует старт «Сибири» в целом.

«Барыс» очень слабо играет, «Куньлунь» — это не про хоккей, это другая история»

— Поделитесь впечатлениями от старта иностранных команд КХЛ.

— В последней игре с «Салаватом» хорошее впечатление оставило минское «Динамо». Счёт минимальный, но игра суперинтересная и захватывающая с обеих сторон. У динамовцев есть качественные иностранцы, которые могут дать результат. Но почему от того же Бека отказались в «Авангарде» и «Магнитке»? Просто он один день играет мощно, а потом его вообще не видно. Вопрос, как быстро молодые вратари минчан выйдут на новый уровень и сделают следующий шаг в карьере. Сможет ли тот же Колосов стать железным первым номером или нет.

— Разочаровывают «Барыс» и «Куньлунь».

— «Барыс» очень слабо играет. Даже в победном матче с ЦСКА москвичи половину игры просто уничтожали соперника. Невероятно, как казахстанцы смогли выиграть тот матч. В межсезонье много хоккеистов покинуло клуб из Нур-Султана. Причём ушли люди, показавшие максимальный прогресс. Иностранцы сейчас не впечатляют. Тот же Диц играет лучше всех в команде, но он может играть сильнее. Нельзя же одному Дицу тащить на себе весь коллектив. А «Куньлунь» что обсуждать? Это не про хоккей, это другая история. Не вижу смысла о них говорить.

— Вас удивил довольно приличный рывок «Нефтехимика»?

— Команда очень хорошо играет. Лучше уровня собранных в ней игроков. Это говорит о проделанной тренерской работе, я приятно ей удивлён. С моей точки зрения, здесь большая заслуга главного тренера Олега Леонтьева.

«Слабый старт «Адмирала» и «Амура» абсолютно не удивил»

— Не проваливается и «Сочи».

— Их состав по уровню выше, чем у упомянутого нами ранее «Нефтехимика». Да, сочинцы стартовали неплохо, но особых подвигов нет. Подвиги — это про «Нефтехимик», а у «Сочи» колоссальный бонус в плане селекции. При прочих равных люди поедут играть на юг России, чем, например, в Хабаровск или Владивосток, где нужно жить в самолётах.

— Вас, кстати, удивил слабый старт двух дальневосточных команд?

— Абсолютно не удивил. «Адмирал», как и «Куньлунь», это тоже совсем не про хоккей. Там вообще была комическая ситуация с заменой тренерского штаба. В «Амуре» тоже не было предпосылок к мощному старту, с чего ему случиться?

— Напоследок — ваше мнение по приличной игре «Торпедо» и «Северстали», а также ситуации в «Витязе».

— «Торпедо» играет на своём уровне. Не в лучшей форме Жафяров, но это нормальная история. Человек не проходил предсезонку, его голова и мысли были в другом месте, поэтому ничего удивительного. Ментально Дамиру сложно, но он придёт в себя. «Северсталь» играет неплохо, но явно не добирает очков. Никакого пожара в Череповце нет, просто надо подождать. «Витязь» выглядит слабее, чем ожидалось.