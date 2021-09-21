Домашние игры «Трактора» смогут посещать до 3 тысяч зрителей

«Трактор» сообщил об увеличении числа зрителей на домашних матчах клуба.



Как сообщает официальный сайт команды, встречи «Трактора» и «Белых Медведей» на домашней арене смогут посещать до 3000 человек при наличии QR-кода для вакцинированных и переболевших коронавирусом.



Решение принято по согласованию с Роспотребнадзором РФ на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.



После восьми сыгранных матчей челябинский клуб занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав 13 баллов.



В следующем матче «Трактор» сыграет с ЦСКА. Матч состоится в четверг, 23 сентября, в Челябинске. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.