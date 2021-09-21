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ЦСКА обыграл «Барыс» в овертайме, взяв реванш за поражение в Москве

ЦСКА обыграл «Барыс» в овертайме, взяв реванш за поражение в Москве
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2021, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Михайлис (Старченко, Диц) – 11:32' (5x4)   1:1 Окулов – 54:35' (5x5)   1:2 Окулов (Нестеров) – 63:00' (3x3)

На 11-й минуте встречи форвард армейцев Антон Слепышев был удалён за подножку. В ходе атаки Роман Старченко продвинулся от синей линии к левому кругу вбрасывания, стянув на себя двух защитников, и неожиданно вырезал поперечный пас на Никиту Михайлиса, который отправил шайбу уже в пустые ворота. На 55-й минуте Константин Окулов сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Окулов, оформивший дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В первом матче в сезоне между командами «Барыс» одержал победу со счётом 6:3.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 23 сентября в Челябинске сыграет с местным «Трактором». «Барыс» 25 сентября примет «Сибирь».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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