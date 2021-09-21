ЦСКА обыграл «Барыс» в овертайме, взяв реванш за поражение в Москве

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Сергея Фёдорова.
На 11-й минуте встречи форвард армейцев Антон Слепышев был удалён за подножку. В ходе атаки Роман Старченко продвинулся от синей линии к левому кругу вбрасывания, стянув на себя двух защитников, и неожиданно вырезал поперечный пас на Никиту Михайлиса, который отправил шайбу уже в пустые ворота. На 55-й минуте Константин Окулов сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Окулов, оформивший дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В первом матче в сезоне между командами «Барыс» одержал победу со счётом 6:3.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 23 сентября в Челябинске сыграет с местным «Трактором». «Барыс» 25 сентября примет «Сибирь».
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