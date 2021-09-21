Капризова не включили в число участников тренировочного лагеря «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов пропустит старт тренировочного лагеря команды. Россиянин пока не включён в число хоккеистов, которые примут участие в тренинг-кэмпе, сообщается на официальном сайте клуба.



24-летний хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента. Тем не менее стороны до сих пор не могут договориться по условиям нового контракта.

Ранее генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин сообщил, что в переговорах есть некоторые препятствия.

Напомним, предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.