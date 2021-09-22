Фолиньо оригинально прокомментировал пост Капризова о подписании контракта с «Миннесотой»
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Американский нападающий Маркус Фолиньо оставил комментарий под постом Кирилла Капризова в «инстаграме», посвящённому подписанию нового контракта с «Миннесотой Уайлд».
«Доллар доллар купюра кирилл!!!!», — написал американец на русском языке под постом.
Напомним, предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.
Стоит отметить, что нападающий стал самым высокооплачиваемым игроком клуба. Если говорить о российских хоккеистах, то 24-летний форвард вышел на седьмое место в списке самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ.
Новость по темеНовый контракт Капризова с «Миннесотой» — это...?
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