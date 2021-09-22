Гимаев-мл.: Капризов не должен перестать прогрессировать. Всё-таки он олимпийский чемпион

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший отреагировал на новость о новом контракте российского нападающего Кирилла Капризова и «Миннесоты Уайлд».

«Новый контракт с «Миннесотой» — это однозначно победа Кирилла и его агента. После одного сезона, пусть даже и хорошего, получить такие деньги — это большой успех. 5 лет — это оптимальный срок контракта. Уверен, эти пять сезонов пойдут ему на пользу. Потом у Капризова будет время подписать долгосрочный контракт на ещё большие деньги с одной из команд, ведущей борьбу за Кубок Стэнли.



Капризов не должен перестать прогрессировать. Говорят, что второй сезон в НХЛ для игроков самый сложный, однако, зная Кирилла и его трудолюбие, с ним этого произойти не должно. Всё таки Кирилл — олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина. В первом сезоне он набрал отличный ход, поэтому надеюсь, что он ни в коем случае не остановится в развитии», — сказал Сергей Гимаев-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.