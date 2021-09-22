Бывший генменеджер «Ак Барса» Якубов назначен спортивным директором СКА

Бывший генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов назначен спортивным директором СКА (Санкт-Петербург).

Рафик Якубов родился 14 сентября 1966 года. Является воспитанником казанского хоккея. Выступал в командах: СК им. Урицкого /«Итиль»/«Ак Барс» (Казань), «Спутник» (Альметьевск), СКА (Свердловск), «Лада» (Тольятти), «Нефтехимик» (Нижнекамск). Двукратный чемпион России, двукратный серебряный призер чемпионатов России.



С 2002 по 2015 годы работал в «Нефтехимике» в качестве старшего тренера, директора клуба, генерального менеджера, главного тренера. С 2017 года был генеральным менеджером ХК «Ак Барс». При его участии клуб из столицы Татарстана стал чемпионом России и выиграл Кубок Гагарина в 2018 году.