Московское «Динамо» одержало восьмую победу в сезоне подряд, крупно обыграв «Сочи»

Московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, обыграв ХК «Сочи» со счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Большой».



На 38-й минуте счёт в матче открыл защитник Андрей Прибыльский. Для 20-летнего игрока этот матч — 60-й за всё время выступлении в КХЛ. Прибыльский забросил первую шайбу в карьере.



На 42-й минуте удвоил преимущество команды Алексея Кудашова форвард Владислав Михайлов, после передачи от Михаила Фисенко и Егора Зайцева.



Третий гол в ворота «Сочи» на 58-й минуте забил канадский форвард Эрик О'Делл в ситуации «4 на 3». Ассистенты — Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов. Через 40 секунд Дмитрий Рашевский сделал счёт 4:0, автором голевой передачи выступил Александр Петунин.



«Динамо» одержало восьмую подряд победу в сезоне из восьми возможных, занимая первое место в Западной конференции. «Сочи» после 10 встреч набрало восемь очков и расположилось на восьмом месте Запада.



В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с нижегородским «Торпедо». Игра пройдёт в субботу, 25 сентября, начало – в 17:00 мск. «Сочи» в этот же день сыграет в Хельсинки с «Йокеритом». Стартовое вбрасывание – в 16:00 по московскому времени.