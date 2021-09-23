Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» одержало восьмую победу в сезоне подряд, крупно обыграв «Сочи»

Московское «Динамо» одержало восьмую победу в сезоне подряд, крупно обыграв «Сочи»
Комментарии

Московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, обыграв ХК «Сочи» со счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Большой».

На 38-й минуте счёт в матче открыл защитник Андрей Прибыльский. Для 20-летнего игрока этот матч — 60-й за всё время выступлении в КХЛ. Прибыльский забросил первую шайбу в карьере.

На 42-й минуте удвоил преимущество команды Алексея Кудашова форвард Владислав Михайлов, после передачи от Михаила Фисенко и Егора Зайцева.

Третий гол в ворота «Сочи» на 58-й минуте забил канадский форвард Эрик О'Делл в ситуации «4 на 3». Ассистенты — Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов. Через 40 секунд Дмитрий Рашевский сделал счёт 4:0, автором голевой передачи выступил Александр Петунин.

«Динамо» одержало восьмую подряд победу в сезоне из восьми возможных, занимая первое место в Западной конференции. «Сочи» после 10 встреч набрало восемь очков и расположилось на восьмом месте Запада.

В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с нижегородским «Торпедо». Игра пройдёт в субботу, 25 сентября, начало – в 17:00 мск. «Сочи» в этот же день сыграет в Хельсинки с «Йокеритом». Стартовое вбрасывание – в 16:00 по московскому времени.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2021, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Прибыльский – 37:54' (5x5)   0:2 Михайлов (Фисенко, Зайцев) – 41:57' (5x5)   0:3 О'Делл (Шипачёв, Войнов) – 57:13' (4x3)   0:4 Рашевский (Петунин) – 57:52' (4x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021