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Кадейкин — о желании поиграть в НХЛ: его надо подкреплять игрой, а не пустыми разговорами

Кадейкин — о желании поиграть в НХЛ: его надо подкреплять игрой, а не пустыми разговорами
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал о желании попробовать силы в Национальной хоккейной лиге.

«Не хочу спекулировать на эту тему, потому что многие расценивают это как выбивание контракта. Хочу, чтобы к этому правильно относились. Если обсуждать какой-то отъезд, то он должен быть чем-то подкреплён. Должен быть реальный выбор. При этом я не закрываю дверь в НХЛ. Понимаю, что осталось не так много времени, чтобы показать себя. Но в целом есть огромное желание. Но это желание надо подкреплять игрой, а не пустыми разговорами.

В принципе, за лигой слежу. Там много интересных команд, у каждой своя философия. Если начинаю думать про Америку, то глаз цепляется за «Детройт», потому что эмоционально привязан, общался с представителями клуба. Так что привязка есть, да. Но сейчас, когда я свободный агент, думаю, это время прошло. Когда есть вариант, с тобой общаются, то проецируешь карьеру на определённый клуб. Сейчас ситуация меняется.

Конечно, симпатичные команды есть. Мне нравятся некоторые по стилю. Не буду о них говорить, мало ли чего (смеётся). Никто не знает, куда жизнь вывернет, поэтому оставлю симпатии при себе», — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

«Огромное желание показать себя в НХЛ. Но подкреплять его надо не пустыми разговорами» «Огромное желание показать себя в НХЛ. Но подкреплять его надо не пустыми разговорами»
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