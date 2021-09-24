«Огромное желание показать себя в НХЛ. Но подкреплять его надо не пустыми разговорами»

«Салават Юлаев» проводит лучший старт в истории клуба в КХЛ. Команда начала сезон с семи побед подряд, оступившись лишь в восьмой игре с «Северсталью», владея при этом большим преимуществом. Одним из лидеров и лучших бомбардиров уфимцев является центральный нападающий Александр Кадейкин, который год от года прогрессирует в столице Башкортостана. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» (разговор состоялся до игры уфимцев со СКА) Александр рассказал о причинах такого успешного начала сезона, переменах в «Салавате» после болезненного поражения от «Ак Барса» в первом раунде плей-офф прошедшего Кубка Гагарина и желании поиграть в НХЛ, а также поделился мнением, почему его не вызывают в сборную России.

«Не придаю значения результативным сериям»

— Учитывая концовку прошлого сезона, ваша результативная серия составила восемь матчей – личный рекорд. Придаёте ли вы этому значение и добавляет ли это уверенности?

— Значения не придаю по одной простой причине: очки иногда приходят, а иногда можно хорошо играть и ничего не набрать. Бывает и наоборот – игра не складывается, но получается забить или отдать вторую передачу. Больше смотрю на свою игру: что получается, что нет. Тем более что наша задача на начало сезона – зацепиться за игру, найти взаимопонимание в звене. Основы содержания игры. Этому уделяем больше внимания.

— В чём причина конкретно вашего хорошего старта?

— Я подошёл к сезону в хорошей физической форме, быстро нашли взаимопонимание, так называемую «химию», в звене. Нельзя сказать, что какой-то один фактор дал результат. Наверное, всего понемногу, как это и бывает в хоккее.

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— У вас ни одного «минуса» за восемь матчей. За счёт чего получается помогать обороне?

— Везде успеваем, везде играем слаженно. Стараемся играть вместе всем звеном. Начало сезона, статистика не так важна. Мы не пропустили, но, справедливости ради, какие-то моменты у наших ворот были. Не всё так идеально. В целом мы правильно играем, и это даёт результат. Нет такого, что мы работаем на статистику, выходим и думаем «что угодно сделать, но не пропустить».

Понятно, что, в первую очередь, начинаем строго играть в обороне, но в целом выходим и думаем, как правильно сыграть, а это уже подтягивает результат. Наверное, это больше показатель того, что мы правильно выполняем задания и правильно играем. Мы не какие-то невероятные оборонщики.

— Свою игру в начале прошлого сезона вы описали как одну из лучших в карьере. Как оцените начало этого чемпионата?

— Неплохо начал второй сезон подряд. Что подразумеваем под лучшим началом, статистику? Статистика – дело такое… Взять последние две игры (с минским «Динамо» и «Северсталью». – Прим. «Чемпионата»). У нас моментов было больше, чем в предыдущих играх вместе взятых. Но мы проехали по нулям. Как здесь оценивать статистику? Никак.

Да, по статистике хорошо получается. Но я больше про игру. Если второй сезон подряд у нас получается выйти на хороший уровень, значит, так и должно быть. Это уже стабильность. То, что отличает хороших хоккеистов. Можно выдать хороший отрезок, но самое главное – держать уровень. Сейчас и будет показательно, как мы будем держать наш уровень, ту планку, которую задали. Это большое дело. Хороший отрезок, чтобы проверить, чего мы стоим. Лично и как команда.

— В прошлом сезоне вы играли в звене с Владимиром Жарковым, Дмитрием Кугрышевым или Джеффом Плэттом. В этом — у вас абсолютно новые партнёры. Как поменялась ваша роль в связи с этим?

— Роль особо не поменялась. Если есть рост, всё делаешь правильно. Что касается партнёров, это не моя зона ответственности. Да, они поменялись, но с тем же Серёгой Шмелёвым мы играли долгое время, года три-четыре, поэтому ничего нового тут для меня нет. Моя роль никак не поменялась. Что делал до этого – пытался агрессивно играть в обороне, держать шайбу, лезть на ворота, играть результативно в атаке — то и продолжаю делать.

— Со Шмелёвым вы играли вместе и в рамках предсезонки, а вот с Николаем Кулёминым в одном сочетании до начала регулярки не появлялись. Как вам удалось быстро найти «химию» в звене?

— С Серёгой нам и не надо было этого делать, мы росли вместе, одинаково понимаем хоккей. А Коля просто здорово дополнил звено. Он тот человек, который может забить, ему достаточно полумомента. Хорошо играет на пятаке.

Здесь всё сложилось. Каждый нашёл своё место в звене, и всё получилось. Игроки разноплановые. Иногда оно просто идёт само по себе, это невозможно объяснить. Иногда складывается там, где этого не ждёшь. Все говорят о результативности звена, но самое главное – как мы покажем себя на дистанции. Для нас это будет хорошая проверка.

— За счёт чего, на ваш взгляд, удалось обрести второе дыхание Кулёмину? Чувствовал ли он давление при переходе?

— На этот вопрос он сам лучше ответит. Мне кажется, что у нас в команде он сейчас самый быстрый. Он навязывает борьбу, идёт в неё первый, везде успевает, не даёт сопернику спокойно выйти из зоны, забивает голы. На площадке он умеет практически всё. Кулёмин – человек опытный, старше меня на семь лет. Думаю, он всем фору даст в плане ухода из-под давления. Он чувствует себя спокойно.

Фото: vk.com/hcsalavat

— Сергей Шмелёв перешёл из «Сочи». По сравнению с «Салаватом» эта команда калибром поменьше. Как он адаптировался к более высоким требованиям?

— Его игра – главный ответ на вопрос. Насчёт высоких требований – посмотрим, пока идёт гладкий чемпионат. Вообще не стал бы пока делать какие-либо выводы. У нас было собрание перед выездом. Нам показали командную статистику и сказали: «Ребят, всё хорошо, но ещё 48 игр». Самым хорошим ответом станет наша игра, результативность, как мы будем двигаться по сезону и помогать команде в те моменты, когда надо будет решить исход встречи.

«Если начнёшь вникать в каждую ситуацию, не уследишь за собой»

— После поражения со счётом 0-4 в серии с «Ак Барсом» шквал критики обрушился и на команду, и на тренера. Что Томи Лямся изменил с тех пор?

— Было бы плохо, если бы мы махнули рукой на это поражение и сказали: «Не повезло, не сложилось. В следующий раз как-нибудь выиграем». Хорошо, что у нас не такой подход. Тренерский штаб сделал выводы. С первого дня по тренировочному процессу было понятно, что структура игры будет меняться. Сразу стали требовать активной игры, навязывания борьбы. Это стало именно требованием. Очень много единоборств было. Сейчас «Салават» такая команда, с которой будет тяжело играть на каждом участке площадки. Мы стараемся контролировать ход игры, контролировать шайбу. В этом году с нами будет тяжелее играть.

— Негативный фон вокруг «Салавата» был и в межсезонье. Дмитрий Кугрышев и Владимир Жарков, к примеру, покинули команду далеко не на хорошей ноте. Задавались вопросом, что вообще происходит с клубом?

— Нет, таких вопросов не было. У каждого своя история. На определённые вещи в команде, как и в жизни, смотрят по-разному. Не могу говорить за ребят. Когда я подписывал контракт, то понимал, куда я иду и что будет дальше. У нас со всеми был нормальный диалог в клубе – и с тренером, и с менеджментом. Поэтому таких вопросов у меня не возникало. Они и не должны возникать. Если начнёшь распыляться, вникать в каждую ситуацию, то не уследишь за собой. Начинаешь тратить силы не на то, на что должен. Я готовился к сезону, и у меня никаких посторонних мыслей не возникало.

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— Какие цели ставили в раздевалке перед началом чемпионата?

— Цели всегда одни и те же – хорошо начать регулярный сезон, пройти его ровно. Понятно, что большие задачи тоже есть, но говорить о них в сентябре… Нам пресса за первые две недели уже кубок могла вручить. Это маленький отрезок долгого пути. Мы посматриваем вперёд, но самое главное у нас сейчас и здесь. Очень плотный график. Надо думать о таких маленьких вещах, что перед тобой, шаг за шагом. Надо шлифовать свою игру, понимать, где мы сильны. Подтягивать, что выпадает.

— «Салават» выдал лучший старт в истории клуба в КХЛ, одержав семь побед. Был ли расчёт на такое стремительное начало?

— Никто не думал, что кровь из носу надо выиграть первые 10 или семь игр. Всё сложилось, ведь мы выполняли то, что должны были. Играли и играем, выполняя тренерское задание, выкладываемся. Думаем именно об игре, благодаря этому пришёл результат. Мало что помешало к тому же. Многие ребята, которые были травмированы, подготовились к началу сезона. Если разобраться, то у нас хорошая команда. Четыре очень хороших звена, во всех есть конкуренция. Все друг друга подпирают. Хорошо готовы физически. Есть понимание, во что мы играем. Пока всё складывается. Посмотрим, как будет дальше.

— Можно ли в качестве одного из факторов вашего лидерства рассматривать потолок зарплат? Команды выравниваются, умение грамотно собрать состав выходит на первый план.

— Происходит именно то, о чём говорили, план работает. Выравнивание будет ещё больше. В некоторых клубах есть игроки, которые подписывались на три-четыре года. Долгие контракты, которые тянутся со времён до внедрения потолка. Хорошие игроки, которые до этого сидели в третьем-четвёртом звеньях, переходят в другие клубы, не сказать что второго эшелона.

Не стал бы сильно связывать с этим наше лидерство. Но если брать в целом по чемпионату, то видно, что выравнивание идёт. В этом и был план. Самое главное, чтобы от этого выигрывали болельщики. Когда они выигрывают – выигрывают все.

— Давило ли на вас усиливающееся внимание со стороны СМИ? Может ли поражение в игре с «Северсталью» немного снять давление и встряхнуть команду? Эдакий «холодный душ».

— Наверное, да. Но не назвал бы это «холодным душем». Нас не возили, не обыгрывали, не было такого, чтоб без шансов. У нас опытная команда, есть взрослые ребята. Все понимают, что СМИ всегда превозносят, когда что-то получается. Но если что-то пойдёт не так, могут всё это снести и сделать выводы чуть ли не по одному поражению. Но это нормально, в этом и смысл. СМИ разгоняют волну, наша задача – держаться от этого подальше и выполнять то, что должны.

Если заглянуть в прессу, может показаться, что тут американские горки. Но когда играешь, то понимаешь, что всё очень близко. Победы, поражения – всё может решить один момент. Игра с «Северсталью» это показала. Столько моментов, сколько у нас было, мы до этого не создавали. Мы забили семь «Магнитке», явно не имея моментов на столько голов. Но при этом в Череповце. Вот где и могли забивать семь, так это там. Но ребята пластались, вышли как на последнюю игру. Вратарь что-то сумасшедшее творил. Тем самым они заслужили эту победу. Опять же, это не говорит, что у нас всё хорошо, потом выиграем. Та команда заслужила победу больше, чем мы. Здесь тоже есть повод задуматься.

— Почему позволили поразить ворота, едва сравняв счёт? Потеря концентрации?

— Можно как угодно хвалить команду соперника, есть за что. Но нам надо смотреть на свою игру. Мы сравняли счёт и реально потеряли концентрацию. Хорошие команды этого не должны делать. Это заслуженное поражение. Когда сравняли, надо было дожимать на этой волне, а мы отпустили игру. Сами отдали инициативу, и сразу же произошло то, что должно было произойти. Это хороший урок. Главное – выучить его перед плей-офф. Надеюсь, всё будет хорошо.

«Если не попал в сборную, значит, недостаточно хорош»

— Вы провели хороший предыдущий сезон, но этого вновь оказалось недостаточно, чтобы попасть в сборную.

— За последние сезоны я приучил себя задавать самому себе вопросы. Это и помогало мне давать результат. Если я не попал в сборную, значит, был недостаточно хорош. Для меня это мотивация на следующий сезон. Так я понимаю, что делаю недостаточно для попадания на чемпионат мира или просто в сборную и нужно работать больше.

Фото: fhr.ru

— Разговаривали по этому поводу с Валерием Брагиным или кем-либо из тренерского штаба сборной?

— Да какие тут разговоры. Играй, доказывай, да и всё. Разговаривать здесь не о чем. Всё, что можешь сказать тренерскому штабу, нужно говорить на площадке. Пробиваться в сборную через разговоры, шумиху – это неправильно.

— Ставите перед собой цель попасть на Олимпиаду в Пекин?

— Сейчас это очень далеко. Ситуация может измениться за пару дней. Сначала все были красавцы-молодцы, а после поражения с «Северсталью» начинаются вопросы. Сыграно только восемь игр, это всего лишь маленький отрезок. Ещё 40 игр до паузы, поэтому рано об этом думать. Надо играть и думать об Олимпиаде ближе к Олимпиаде. Если постоянно думать об Олимпиаде, о попадании в сборную, о Кубке Первого канала, то как выходить на игры, которые идут через день, как к ним готовиться? Из головы это убирать не надо, но пока надо отложить в сторону и поменьше об этом размышлять. Фокусироваться надо на тех вещах, которые перед тобой.

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— Проблема сборной с центральными нападающими действительно существует или всё не так плохо, как об этом говорят?

— Обсуждать это – не моего ума дело. Если смотреть по представительству в НХЛ, то выбор не такой большой, как у других команд и как среди других амплуа в нашей сборной. Это очевидная вещь. Как к этому относиться – другой вопрос. У меня к этому отношения нет.

«Есть огромное желание показать себя в НХЛ. Но подкреплять его надо игрой, а не пустыми разговорами»

— У вас не было контактов с «Детройтом» после этого сезона, но новый контракт с «Салаватом» подписан всего на год. Срок с прицелом на НХЛ?

— Что в Америке, что в России просто хочется провести хороший сезон и понять свой уровень. До этого многое мешало – то пандемия, то постоянно хотелось забраться в звенья повыше, получать больше игрового времени здесь. Сейчас такой сезон, когда у меня всё есть – хорошая предсезонка, хорошее игровое время, хорошие партнёры – чтобы проверить себя и оценить свои шансы уехать в Америку или остаться. Понимать, куда двигаться. Для этого нужно провести хороший сезон.

Контракт я больше оставил как проверку для себя. Проведу год, а там посмотрим. Теэму Хартикайнен, к примеру, играет в Уфе уже восемь лет, но он не подписывал сразу контракт на такой срок. Для меня контракт на год – хорошая мотивация каждую игру вылезать из штанов. Я подписываю контракт не столько с мыслями о будущем, пониманием, куда я пойду через год, сколько с тем, что я не готов планировать будущее больше чем на год. Никаких подводных течений у срока контракта нет. Как на игры мы выходим шаг за шагом, так и с контрактом.

Фото: vk.com/hcsalavat

— Последний раз вы связывались с руководством «Детройта» больше года назад. На чём закончилось ваше общение?

— Да ни на чём. Как начался карантин, сезон закончился, «Детройт» не попал в плей-офф. На этом всё. Больше никаких разговоров и предложений не было. Надо закрыть эту тему. Мы каждый год разговариваем, «Детройт», «Детройт». Больше сотрясаем воздух. Драфт был почти десять лет назад. Тем более я в Америке свободный агент, никак не привязан к «Детройту». Конкретных предложений не было, поэтому и говорить об этом не стоит.

— Вы говорили, что для игры в НХЛ нужно быть либо на хорошем счету в сборной, либо топовым игроком в чемпионате. Как считаете, достигли топового уровня по меркам КХЛ?

— Нет, конечно. У нас был разговор с Томи Лямся, он мне сказал: «Хорошие игроки могут играть вспышками, а топовые должны постоянно держать уровень». Начало сезона показало, что вспышками-то мы играть можем точно. Посмотрим, насколько наш уровень близок к топовому, насколько ровно мы можем пройти чемпионат. Та же финская тройка в прошлом году показала, что они являются топовыми игроками для КХЛ. Они постоянно держат уровень, дают результат. За счёт них команда держится на ведущих позициях. Нам надо сделать то же самое. В команде все от этого выиграют. Если есть два звена хорошего уровня, то это серьёзный задел для выступления в плей-офф.

— По вашим ответам создаётся впечатление, что у вас нет цели играть в НХЛ. Или оно ошибочное?

— Да, ошибочное. Я больше говорю про этот антураж, который в последнее время создаётся из ничего. На самом деле, это даже хорошо. Если есть такое видение, значит, люди считают мой отъезд возможным. Значит, я не просто так что-то показываю на уровне лиги. Просто надо обсуждать конкретные предложения. Не хочу спекулировать на эту тему, потому что многие расценивают это как выбивание контракта. Хочу, чтобы к этому правильно относились. Если обсуждать какой-то отъезд, то он должен быть чем-то подкреплён. Должен быть реальный выбор. При этом я не закрываю дверь в НХЛ. Понимаю, что осталось не так много времени, чтобы показать себя. Но в целом есть огромное желание. Но это желание надо подкреплять игрой, а не пустыми разговорами.

— Есть ли у вас какая-то эмоциональная привязка к «Детройту» — команде, выбравшей вас на драфте? Следите ли за успехами?

— В том году смотрел, как они играют. В принципе за лигой слежу. Там много интересных команд, у каждой своя философия. Если начинаю думать про Америку, то глаз цепляется за «Детройт», потому что эмоционально привязан, общался с представителями клуба. Так что привязка есть, да. Но сейчас, когда я свободный агент, думаю, это время прошло. Когда есть вариант, с тобой общаются, то проецируешь карьеру на определённый клуб. Сейчас ситуация меняется.

— «Ситуация меняется» означает, что уже вы проецируете себя в какой-то другой команде?

— (смеётся) Не то чтобы проецирую в другой команде, сколько отвязался от «Детройта». Даже меньше интересуюсь.

— Есть какие-то симпатии?

— Конечно, симпатичные команды есть. Мне нравятся некоторые по стилю. Не буду их называть, мало ли чего (смеётся). Никто не знает, куда жизнь вывернет, поэтому оставлю симпатии при себе.