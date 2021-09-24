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Пять игроков минского «Динамо» отправлены в фарм-клубы

Пять игроков минского «Динамо» отправлены в фарм-клубы
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Тренерский штаб минского «Динамо» принял решение отправить ряд игроков в фарм-клубы, сообщает официальный сайт команды.

Вратарь Ян Шостак, защитники Дмитрий Дерябин и Павел Денисов, нападающий Виталий Пинчук отправились в «Динамо-Молодечно». Форвард Александр Когалев присоединится к солигорскому «Шахтёру». Хоккеисты сегодня, 24 сентября, проведут матчи за фарм-клубы, а затем вернутся в расположение минского «Динамо».

«Динамо-Молодечно» сыграет дома с «Брестом», «Шахтёр» на своей арене примет гродненский «Неман».

Минское «Динамо» после восьми матчей набрало восемь очков, расположившись на седьмом месте в таблице Западной конференции. В следующей встрече подопечные Крэйга Вудкрофта встретятся со СКА. Матч состоится в Минске завтра, 25 сентября.

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