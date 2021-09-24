Кузнецов — о прошлом сезоне: хочется его забыть, но нужно и важно помнить эти ощущения

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился мнением о прошедшем сезоне НХЛ.



«На самом деле это было здорово. С одной стороны, это был год, который хочется забыть, но с другой — о нём обязательно нужно помнить.



Когда, например, проигрываешь седьмой матч в кубковой серии, после него всегда сидишь в раздевалке опустошённый, страдая всей душой. Эти эмоции запоминаются. И на следующий год нежелание снова испытать эту боль толкает тебя вперёд, заставляет вынимать из себя больше. Такие моменты можно и нужно использовать в качестве мотивации.



Никогда не забываю, что НХЛ — это бизнес. Это не потакание каким-то собственным желаниям, желаниям друзей или ещё кого-то. Важно всегда помнить об этом и подстраиваться под это. Не только физически, но и ментально я сейчас полностью здесь — и это для меня самое важное.



Я здесь не для того, чтобы просто заработать денег, поиграть в хоккей, а потом поехать домой и наслаждаться жизнью. Я запомнил ощущения прошлого сезона, и для меня очень важно носить их в себе.



Когда в твоей жизни всё и так отлично — ты не двигаешься, не растёшь, не становишься лучше. Надеюсь, что когда лет через 10 я и в самом деле смогу наслаждаться жизнью, то смогу с удовлетворением вспоминать это время, эту полосу своей жизни», — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.