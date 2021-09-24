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«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, в серии буллитов обыграв «Адмирал»

«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, в серии буллитов обыграв «Адмирал»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в серии буллитов обыграл дальневосточный «Адмирал». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2021, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Линдхольм (Кагарлицкий, Бурмистров) – 23:31' (5x4)   1:1 Саюстов (Шулак, Ушенин Вячеслав) – 37:07' (4x3)   2:1 Коваленко – 65:00' (ПБ)

На 24-й минуте Пер Линдхольм вывел казанцев вперёд, забросив в большинстве после крутого розыгрыша шайбы с Дмитрием Кагарлицким и Александром Бурмистровым. На 38-й минуте Дмитрий Саюстов при игре «четыре на три» успел на добивание и сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Либор Шулак и Вячеслав Ушенин. Победную шайбу в серии буллитов забросил Николай Коваленко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» в Нижнекамске сыграет с местным «Нефтехимиком». «Ак Барс» примет московский «Спартак». Обе встречи пройдут 23 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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