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Агентство Шуми Бабаева подтвердило увольнение Андрея Скабелки из «Локомотива»

Агентство Шуми Бабаева подтвердило увольнение Андрея Скабелки из «Локомотива»
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Главный тренер Андрей Скабелка уволен из «Локомотива». В агентстве Шуми Бабаева подтвердили увольнение белорусского специалиста корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Ранее появилась информация, согласно которой руководством «Локомотива» накануне домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» было принято решение уволить главного тренера Андрея Скабелку и назначить Игоря Никитина вместе с его помощником Дмитрием Юшкевичем.

Напомним, 22 сентября в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу подопечных Юрия Бабенко.

«Локомотив» потерпел шестое поражение в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона. Железнодорожники набрали семь очков и занимают девятое место в Западной конференции, не попадая в зону плей-офф. В сводной таблице Континентальной хоккейной лиги ярославцы занимают 16-е место.

Скабелка возглавлял «Локомотив» с 2020 года.

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Источник: Скабелка уволен из «Локомотива». Игорь Никитин станет новым главным тренером
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