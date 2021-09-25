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Экс-президент Международной федерации хоккея Фазель получит должности в ФХР и КХЛ

Экс-президент Международной федерации хоккея Фазель получит должности в ФХР и КХЛ
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Бывший президент ИИХФ Рене Фазель получит должности в ФХР и КХЛ, сообщает «Матч ТВ».

О конкретных должностях Фазеля в российском хоккее будет объявлено позже.

Тем не менее ожидается, что швейцарец, возглавлявший ИИХФ на протяжении последних 27 лет, будет задействован для усиления международной работы и выстраивания отношений с новым руководством международной федерации.

В частности, выигравший сегодня, 25 сентября, выборы нового президента ИИХФ Люк Тардиф много лет работал под началом Фазеля в Совете организации.

Напомним, голосование проходило сегодня, 25 сентября, на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. За победившего Тардифа проголосовали 67 человек — 63%. Немец Франц Райндль, занявший второе место, получил 39 голосов — 37%. Рене Фазель покинул пост главы, на котором он находился с 1994 года.

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