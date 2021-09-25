«Трактор» по буллитам переиграл «Автомобилист», одержав 8-ю победу в 10 матчах

Сегодня, 25 сентября, в Екатеринбурге «Автомобилист» на стадионе «Уралец» принимал челябинский «Трактор». Челябинцы победили 2:1 в серии буллитов.
Два периода матча прошли без заброшенных шайб. На 53-й минуте счёт открыл нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв. Ему ассистировали Вячеслав Основин и Ник Бэйлен. Через минуту форвард «Автомобилиста» Сергей Шумаков забросил шайбу в ворота голкипера челябинцев Романа Вилла и помог своей команде быстро отыграться. Отметим, что Сергей Шумаков забил во втором матче подряд. До этого россиянин не мог забросить шайбу в КХЛ 11 месяцев.
Судьба встречи решилась в серии буллитов. Победный бросок на свой счёт записал нападающий «Трактора» Томаш Гика.
«Трактор» после победы занимает 2-е место в Восточной конференции КХЛ, имея в своё активе 17 очков. «Автомобилист» располагается на 5-й строчке в той же конференции, заработав 12 очков в 10 матчах сезона.
27 сентября «Трактор» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо», а «Автомобилист» в Нур-Султане встретится с «Барысом».
- 25 сентября 2021
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