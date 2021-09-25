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«Трактор» по буллитам переиграл «Автомобилист», одержав 8-ю победу в 10 матчах

«Трактор» по буллитам переиграл «Автомобилист», одержав 8-ю победу в 10 матчах
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Сегодня, 25 сентября, в Екатеринбурге «Автомобилист» на стадионе «Уралец» принимал челябинский «Трактор». Челябинцы победили 2:1 в серии буллитов.

Два периода матча прошли без заброшенных шайб. На 53-й минуте счёт открыл нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв. Ему ассистировали Вячеслав Основин и Ник Бэйлен. Через минуту форвард «Автомобилиста» Сергей Шумаков забросил шайбу в ворота голкипера челябинцев Романа Вилла и помог своей команде быстро отыграться. Отметим, что Сергей Шумаков забил во втором матче подряд. До этого россиянин не мог забросить шайбу в КХЛ 11 месяцев.

Судьба встречи решилась в серии буллитов. Победный бросок на свой счёт записал нападающий «Трактора» Томаш Гика.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2021, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Ткачёв (Основин, Бэйлен) – 52:38' (5x5)   1:1 Шумаков (Арзамасцев, Макеев) – 53:52' (5x5)   1:2 Гика – 65:00' (ПБ)

«Трактор» после победы занимает 2-е место в Восточной конференции КХЛ, имея в своё активе 17 очков. «Автомобилист» располагается на 5-й строчке в той же конференции, заработав 12 очков в 10 матчах сезона.

27 сентября «Трактор» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо», а «Автомобилист» в Нур-Султане встретится с «Барысом».

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