«Трактор» по буллитам переиграл «Автомобилист», одержав 8-ю победу в 10 матчах

Сегодня, 25 сентября, в Екатеринбурге «Автомобилист» на стадионе «Уралец» принимал челябинский «Трактор». Челябинцы победили 2:1 в серии буллитов.

Два периода матча прошли без заброшенных шайб. На 53-й минуте счёт открыл нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв. Ему ассистировали Вячеслав Основин и Ник Бэйлен. Через минуту форвард «Автомобилиста» Сергей Шумаков забросил шайбу в ворота голкипера челябинцев Романа Вилла и помог своей команде быстро отыграться. Отметим, что Сергей Шумаков забил во втором матче подряд. До этого россиянин не мог забросить шайбу в КХЛ 11 месяцев.

Судьба встречи решилась в серии буллитов. Победный бросок на свой счёт записал нападающий «Трактора» Томаш Гика.

«Трактор» после победы занимает 2-е место в Восточной конференции КХЛ, имея в своё активе 17 очков. «Автомобилист» располагается на 5-й строчке в той же конференции, заработав 12 очков в 10 матчах сезона.

27 сентября «Трактор» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо», а «Автомобилист» в Нур-Султане встретится с «Барысом».