Панарин – о реакции «Рейнджерс» на поступок Уилсона: было приятно до слёз

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о реакции своих партнёров по «Нью-Йорк Рейнджерс» на инцидент, который произошёл с ним и форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Томом Уилсоном в одной из игр прошлого сезона Национальной хоккейной лиги.
«Столкновение с Уилсоном в конце прошлого сезона? На самом деле, у меня была небольшая травма. Я не ударялся головой, но повредил другую часть тела, когда все на меня навалились. А то, что сделала команда после этого, было до слёз приятно. В тот момент я понял, что ради этой команды готов на гораздо большее, чем думал», — сказал Панарин в эфире клубного телевидения.
Панарин в прошедшем сезоне НХЛ сыграл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 58 очков: забросил 17 шайб и отдал 41 результативную передачу. Хоккеист выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020. Ранее он играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».
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