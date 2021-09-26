Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 26 сентября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ по состоянию на 26 сентября.

На Западе единоличное лидерство захватил «Йокерит»: финский клуб не проигрывает уже 9 матчей кряду и имеет 18 очков после 11 матчей. На втором месте в конференции московское «Динамо», которое вчера потерпело первое поражение в сезоне. «Локомотив», где сменился главный тренер, по прежнему идёт вне зоны плей-офф.

На Востоке продолжают лидировать «Металлург» и «Салават Юлаев» — у обоих клубов по 18 очков. Старается не отставать «Трактор», в активе которого 17 баллов. Действующий чемпион КХЛ располагается на шестой строчке с 10 очками, таблицу конференции замыкает китайский «Куньлунь», в активе которого только 4 балла.