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Защитник «Монреаля» Романов вылетел за борт вверх ногами после силового приёма

Защитник «Монреаля» Романов вылетел за борт вверх ногами после силового приёма
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Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов после жёсткого стыка в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:4) вылетел за борт. Видео эпизода можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Встреча проходила в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась уверенной победой хозяев. Александр Романов записал на свой счёт голевой пас. 18 минут и 7 секунд на льду в составе «Торонто» отыграл Илья Михеев, но результативными действиями отметиться он так и не смог, заработав коэффициент полезности «+1» и реализовав буллит в послематчевой серии штрафных бросков.

Отметим, что участия в игре не принимал 29-летний российский нападающий Никита Гусев, находящийся на просмотровом контракте в «Торонто».

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