Джон Таварес прокомментировал своё возвращение на лёд после травмы

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поделился впечатлениями после выставочного матча с командой «Монреаль Канадиенс» (4:1).

«Учитывая то, как всё закончилось, перерыв в хоккее для меня получился очень большим. Приятно было снова вернуться на лёд и почувствовать игру. Я бы соврал, сказав, что сегодня был обычный контрольный матч», — приводит слова Тавареса официальный сайт НХЛ.

Напомним, в первом матче серии с «Монреаль Канадиенс» в плей-офф прошлого сезона Таварес попал под силовой приём защитника Бена Чиарота и упал на лёд, а проезжавший в этот момент рядом форвард «Хабс» Кори Перри случайно ударил его коленом в голову. Таварес оставался на льду около 10 минут, после чего его увезли на носилках.