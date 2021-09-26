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Джон Таварес прокомментировал своё возвращение на лёд после травмы

Джон Таварес прокомментировал своё возвращение на лёд после травмы
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Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поделился впечатлениями после выставочного матча с командой «Монреаль Канадиенс» (4:1).

«Учитывая то, как всё закончилось, перерыв в хоккее для меня получился очень большим. Приятно было снова вернуться на лёд и почувствовать игру. Я бы соврал, сказав, что сегодня был обычный контрольный матч», — приводит слова Тавареса официальный сайт НХЛ.

Напомним, в первом матче серии с «Монреаль Канадиенс» в плей-офф прошлого сезона Таварес попал под силовой приём защитника Бена Чиарота и упал на лёд, а проезжавший в этот момент рядом форвард «Хабс» Кори Перри случайно ударил его коленом в голову. Таварес оставался на льду около 10 минут, после чего его увезли на носилках.

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