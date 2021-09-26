Форвард «Куньлуня» Ху Ян — о своей фамилии: это стало мемом в России

Китайский нападающий «Куньлунь Ред Стар» Ху Ян дал комментарий по поводу интерпретации своего имени в России, а также поделился мнением по поводу расизма в хоккее.

«Знаю, что Ху Ян будет забавно звучать по-русски. Окружающие люди мне об этом не один раз говорили. На моём джерси было написано «Ху», и это стало мемом в России. Видел, люди постили мои фотографии в «Инстаграме» и во «ВКонтакте», и это было забавно, я на это не обижаюсь.

Cталкивался ли я с пренебрежением окружающих в Канаде? Нет. Это открытая страна с большим количеством иммигрантов. Когда ты говоришь «канадец», то не имеешь в виду какую-то определённую национальность, там живут канадцы, русские, индийцы, афроамериканцы. Было только несколько эпизодов, когда мы играли в США: там дети выкрикивали расистские высказывания в мой адрес. Но думаю, что в силу возраста они не понимали, что эти слова значат. Хотя проблема системного расизма и дискриминации действительно существует. Мои родители говорили мне: «Если ты хочешь добиться чего-то в этой жизни, тебе нужно работать в 10 раз больше, чем другим». Ведь люди всё равно судят меня по моему лицу», — приводит слова нападающего AllHockey.Ru.