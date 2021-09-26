Бобровский: советы Найту? Я здесь не помощник, мы оба должны работать на успех «Флориды»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал прошедший сезон НХЛ, отдых в межсезонье, а также рассказал о конкуренции со Спенсером Найтом.



«Новый сезон — это новая возможность. Я собираюсь подготовиться к тому, чтобы сыграть в свой лучший хоккей. Лето было отличное. Моей главной целью было уйти в сторону от хоккея, перезагрузиться, очистить голову, подготовить тело и подготовиться к сезону. Когда я стал старше, то понял, как сейчас важно оставлять хоккейную жизнь непосредственно на льду.



Серия плей-офф с «Тампой»? Что было, то было. Естественно, меня не устраивала та ситуация, но я считаю, что существует тренерский штаб, который принимает решения. Я же просто живу с этим. Конечно, я был не в восторге, но я не хочу сейчас об этом думать.



У меня никогда не было проблем с другими вратарями в команде. Когда я рос и набирался опыта, у меня всегда были хорошие отношения с партнёрами по вратарской линии. И я считаю, что нынешняя ситуация в этом плане ничем не отличается, поэтому мы собираемся построить хорошие отношения друг с другом и сделаем всё возможное, чтобы помочь команде победить.



Советы? Я здесь не помощник. Мы оба должны помогать команде побеждать. У него свой путь, а у меня свой, но мы будем работать вместе, чтобы помочь команде добиваться успеха.



Безусловно, окружение в команде здесь помогает. Я в своё время многому научился у ветеранов. Я смотрел, как они подходят к игре, как они относятся к себе, как много они работают и чем занимаются. Когда я был молодым игроком, то обращал внимание на все мелкие детали и таким образом познавал игру и набирался опыта», – цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.