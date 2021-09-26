Бобровский: советы Найту? Я здесь не помощник, мы оба должны работать на успех «Флориды»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал прошедший сезон НХЛ, отдых в межсезонье, а также рассказал о конкуренции со Спенсером Найтом.
«Новый сезон — это новая возможность. Я собираюсь подготовиться к тому, чтобы сыграть в свой лучший хоккей. Лето было отличное. Моей главной целью было уйти в сторону от хоккея, перезагрузиться, очистить голову, подготовить тело и подготовиться к сезону. Когда я стал старше, то понял, как сейчас важно оставлять хоккейную жизнь непосредственно на льду.
Серия плей-офф с «Тампой»? Что было, то было. Естественно, меня не устраивала та ситуация, но я считаю, что существует тренерский штаб, который принимает решения. Я же просто живу с этим. Конечно, я был не в восторге, но я не хочу сейчас об этом думать.
У меня никогда не было проблем с другими вратарями в команде. Когда я рос и набирался опыта, у меня всегда были хорошие отношения с партнёрами по вратарской линии. И я считаю, что нынешняя ситуация в этом плане ничем не отличается, поэтому мы собираемся построить хорошие отношения друг с другом и сделаем всё возможное, чтобы помочь команде победить.
Советы? Я здесь не помощник. Мы оба должны помогать команде побеждать. У него свой путь, а у меня свой, но мы будем работать вместе, чтобы помочь команде добиваться успеха.
Безусловно, окружение в команде здесь помогает. Я в своё время многому научился у ветеранов. Я смотрел, как они подходят к игре, как они относятся к себе, как много они работают и чем занимаются. Когда я был молодым игроком, то обращал внимание на все мелкие детали и таким образом познавал игру и набирался опыта», – цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.
- 26 сентября 2021
-
18:09
-
17:33
-
17:09
-
16:47
-
16:32
-
15:36
-
14:51
-
14:35
-
14:19
-
13:51
-
13:43
-
12:56
-
12:36
-
11:59
-
11:20
-
11:08
-
10:47
-
10:45
-
10:32
-
10:24
-
09:43
-
09:06
-
08:59
-
08:31
-
08:16
-
07:03
-
06:33
-
06:16
-
06:00
- 25 сентября 2021
-
23:18
-
22:33
-
22:27
-
22:08
-
22:04
-
21:59