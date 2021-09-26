Плющев — о Гусеве и «Торонто»: наши хоккеисты цепляются за НХЛ, хотя в России не 90-е годы

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о подписании пробного контракта между форвардом Никитой Гусевым и «Торонто».
Насколько это правильный шаг? Не берусь комментировать в этом плане действия Гусева. Его право, он решал со своим агентом, может, с семьёй. Единственное, надо обратить внимание, почему Никита не хочет вернуться в КХЛ и занять место лидера в каком-нибудь клубе. Видимо, на то есть причины.
Наши хоккеисты всеми правдами и неправдами цепляются за НХЛ. Даже с учётом того, что там будут далеко не на лучших позициях. А сейчас ведь в России не 90-е годы. В материальном и организационном плане всё нормально.
В КХЛ ярких игроков практически не осталось? Да, раньше к нам иностранцы приезжали яркие: и вратари, и Ягр выступал. Болельщиков привлекают личности, которые всегда вносят колорит на площадку. Ещё с советских времен ходили смотреть на Харламова, Мальцева, Серёжу Макарова, Володю Крутова… А сейчас хоккеисты ходят из клуба в клуб, только меняя название и цифры в своих контрактах. При этом ярких следов не оставляют. Отсюда и хоккей у нас сейчас такой», – цитирует Плющева «Спорт уик-энд».
- 26 сентября 2021
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