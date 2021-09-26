Главный тренер «Спартака» Миронов прокомментировал поражение в игре с «Ак Барсом»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (1:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«По игре хочется сказать, что противник был лучше по движению, в силовой борьбе. Ребята были готовы, но нужно отдать должное – соперник был сильнее. Готовимся к следующей игре.



Дебют Джейка Виртанена? Знаете, ему тяжело. Первая игра, он только прилетел, идёт акклиматизация. Чем быстрее игрок войдёт через игры – тем быстрее будет чувствовать себя комфортно. Конечно, ожидать будем большего. Сейчас через тренировки, через игры будет набирать ту форму, которую мы хотели бы видеть.



Почему решил поменять вратаря лишь за 30 секунд до конца матча? Счёт был 1:3, а не 1:2. Но ждали вбрасывания в зоне «Ак Барса», чтобы взять тайм-аут, правильно расставить игроков. Такой возможности не было, поэтому сменили только за 30 секунд.



Эпизод с удалением игрока «Ак Барса» после силового приёма на Якове Рылове? Я не оцениваю, есть судьи, которые принимают решения. Мы оцениваем игру своих хоккеистов, а не удаления. Вы хотите сказать, что у Рылова была симуляция? Я вам на это ответ не дам. Лучше спросите у судей, но не у меня. Задавайте вопросы по другим моментам, но не по удалениям», — приводит слова Миронова сайт «Ак Барса».